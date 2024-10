Inteligência Artificial precisa ser entendida pelo mercado de seguros, afirma vice-presidente da Icatu

Como a Inteligência Artificial está revolucionando o Mercado Segurador foi tema da última reunião-almoço de 2024 do Sindicato das Empresas de Seguros do Rio Grande do Sul (Sindsegrs) realizada nesta terça-feira (22) no Palácio do Comércio, em Porto Alegre. Para César Saut, vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros, a Inteligência Artificial está sendo utilizada de duas formas totalmente distintas pelo mercado de seguros: uma tem a ver com as atividades repetitivas que, de acordo com Saut, tem um impacto na diminuição de custos e no aumento da eficiência. O vice-presidente da Icatu Seguros aponta que o segundo impacto, está relacionado com a comunicação com as gerações mais jovens e a forma de expansão do mercado. "O que cabe ao mercado de seguros com relação as novas tecnologias, como a Inteligência Artificial, é entender e se adaptar ao cenário", explica.

O superintendente de experiência digital da Icatu Seguros, Humberto Sardenberg, explica que a Inteligência Artificial é importante porque está havendo uma mudança nas diversas atividades realizadas pelos corretores de seguros. "Com a Inteligência Artificial, o corretor consegue fazer serviços que teria que pedir para alguém. Agora ele pede para o assistente virtual", destaca. Com isso, segundo Sardenberg, o profissional consegue, por exemplo, realizar cotações e atender os clientes que estão pendentes com mais qualidade. Com o uso da tecnologia, segundo Sardenberg, consegue fazer mais negócios e sobra mais tempo. "Deixa o digital cuidar do técnico, do operacional e do repetitivo e sobra mais tempo para o corretor fazer o contato criativo e humano que é o mais importante.

Segundo o vice-presidente da Icatu Seguros, a empresa está passando por este processo de transformação ao colocar a tecnologia a serviço do corretor, expandindo seu entendimento do mercado, com o objetivo de gerar eficiência e melhorar os resultados. "A proposta é instrumentalizar o trabalho do corretor. É um benefício para o indivíduo se a Inteligência Artificial for capaz de dar condições da fazer mais relacionamentos, ou seja, proporcionar um cuidado maior com aquilo que cabe ao ser humano, que é a troca com outras pessoas", acrescenta Saut.