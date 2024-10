Novas feiras entram para o circuito B2B em São Paulo a partir de 2025

O Grupo Eletrolar anunciou duas novas feiras que vão entrar para o circuito B2B em São Paulo. A 1ª edição da Eletrocar Show vai ser realizada em paralelo à 18ª Eletrolar Show, de 23 a 26 de junho, e a 3ª Convenção Brazil Mobile (CBM) - agora sob organização do Grupo Eletrolar, de 21 a 23 de março, ambas no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Eletrolar Show reúne marcas e empresários gaúchos em busca de novidades

e oferecerá palestras, espaço para exposição de marcas e test-drives, com a intenção de promover debates sobre o sucesso da experiência praticada em outros países e como podemos replicá-la no Brasil.. Os visitantes vão ser predominantemente profissionais e empresários do setor automobilístico.“Vamos proporcionar ao público a experiência de dirigir um veículo elétrico, que é econômico e viável, além de fazer com que o consumidor entenda a importância desse tipo de veículo ao se tratar de sustentabilidade. Com a Eletrocar Show queremos ser reconhecidos como os principais defensores do carro elétrico no País”, anuncia Carlos Clur, presidente do Grupo Eletrolar.Para a realização do evento, o grupo contratou Juan Pablo de Vera, um dos maiores especialistas em mercado de automóveis do País e que esteve 23 anos à frente do Salão do Automóvel, como presidente da Eletrocar Show. E conta ainda com o apoio institucional da Fórmula-e.Já a, maior encontro mobile da América Latina, é o ponto de encontro para líderes do mercado, lojistas, fornecedores, desenvolvedores de tecnologia e profissionais que buscam inovação e crescimento em um dos setores mais dinâmicos da economia moderna. O evento contará com área de exposição e muitas horas de conteúdo e programação com palestras, workshops e exposição de soluções tecnológicas.“Nos últimos dez anos, o smartphone tem sido o produto de maior venda do setor de eletros. Ele se tornou um produto de status, desejo, e agora, necessidade. Ele precisava ter uma feira exclusiva como a Convenção Brazil Mobile”, anuncia Clur. “Com a parceria com o Cadu Oliveira, investidor e fundador da CBM, vamos fazer esse evento maior, focado no varejo e com espaço para congresso, exposição e lançamento de produtos novos”, completa.O número de categorias do evento será ampliado conforme as exigências do mercado e pela primeira vez, a feira contará com 3 palcos com conteúdo temático e apresentações simultâneas: