Um roteiro de 12 horas em Zurique, charmosa cidade da Suíça

Para quem quer entender como é a vida na Europa, Zurique, na Suíça, é uma ótima opção de destino. Isto porque a cidade é bastante uniforme, com construções antigas, muitas igrejas e vielas medievais.

O início do passeio pode se dar na Estação Central (em alemão, que é a língua mais falada na cidade, Zürich Hauptbahnhof), de onde se chega a pé a pontos turísticos tradicionais. Ao sair do terminal de trens, vale seguir em direção à Igreja St Peter. Uma dica, caso seja necessário, é deixar as malas nos lockers da estação, que cobra pelo tempo de uso e tamanho do armário.

Turistas podem deixar malas nos lockers da Estação Central de Zurique Mauro Belo Schneider/Especial/JC

O caminho à igreja é pela rua Bahnhofstrasse, uma das mais caras do mundo, onde estão grifes famosas. Na região, é possível acessar as vielas ocupadas por restaurantes com comidas típicas, como o Schnitzel (uma espécie de bife à milanesa), e lojas que vendem chocolate quente.

Pelas vielas medievais, há apresentações artísticas Mauro Belo Schneider/Especial/JC

Nos arredores das ruas estreitas medievais, artistas de rua fazem apresentações musicais. Na beira do lago, podem ser registradas belas imagens da arquitetura europeia e ver casais dançando tango em troca de gorjetas. Ali, comércios de souvenires garantem os presentes aos familiares e amigos.

Casais dançam tango à beira do lago Mauro Belo Schneider/Especial/JC

Para quem quer uma vista aérea, vale subir a colina de Lindenhof. O topo — onde também há um jogo de xadrez gigante — garante fotos impecáveis para postar nas redes sociais.

Melhores fotos são feitas no topo da colina Mauro Belo Schneider/Especial/JC

Se quiser fazer uma paradinha para o banheiro, uma opção é entrar na Biblioteca Nacional, no bairro de Grossmünster. O local tem jornais em alemão que podem ser folheados pelos visitantes.

Fica em Zurique, ainda, a sede da Fifa. Além disso, há diversos restaurantes de fondue de queijo (não deixe de provar!).

Com chuva ou com sol, vale cada minuto o passeio por Zurique. Mas prepare o bolso, pois o franco suíço, que atualmente custa R$ 6,60, faz a experiência ser tão salgada quanto um queijo parmesão.