AANERGS empossa nova diretoria executiva

de Caxias do Sul

A Associação dos Administradores da Região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul (AANERGS) realizará, na quinta-feira (24), a partir de 19h30min, a cerimônia de posse da diretoria executiva para a gestão 2024-2025, juntamente com a entrega do Mérito Administrador do Ano. A solenidade, que deverá reunir mais de 300 convidados, ocorrerá no restaurante da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) e contará com a presença de autoridades, lideranças empresariais e profissionais de Administração, incluindo o presidente do Conselho Federal de Administração, Leonardo José Macedo.



O evento, inicialmente marcado para abril, foi adiado devido ao falecimento de Marcos Ricardo Pretto, então presidente reeleito da AANERGS. Na solenidade de outubro, além da posse da diretoria, será prestada uma homenagem póstuma a Pretto em reconhecimento à sua trajetória de liderança e contribuição para a classe dos administradores.



Adalmir Borges Antunes assumirá a presidência da entidade para o biênio 2024-2025, sucedendo a Pretto, de acordo com novo processo eleitoral definido em estatuto, realizado em maio, visando à continuidade da gestão. A diretoria é ainda composta por Marcelo Nichele, vice-presidente administrativo; Alexandre Prataviera Calcagnotto, vice-presidente de desenvolvimento; e Jalila Mercedes Prigol, vice-presidente de relacionamento, respectivamente. "Na AANERGS, mantemos firmes os propósitos de sua existência, desde a criação, com o desenvolvimento profissional por meio da educação, networking e reconhecimento. O desafio atual está na abundância de oportunidades, nunca antes vividas neste volume e velocidade", declarou Antunes.



A programação também incluirá a entrega do Mérito Administrador do Ano, honraria criada em 1992 para reconhecer profissionais que se destacam por sua atuação executiva e de liderança. Este ano, o homenageado será Emir José Alves da Silva. "A vida nos surpreende de forma positiva em momentos como este, que servem de incentivo para que a caminhada continue, pois somos o produto do que fazemos. A conquista é fruto do trabalho de muitas pessoas que participaram comigo nos diversos projetos profissionais e de voluntariado", acentua.



Fundada em 12 de agosto de 1985, a AANERGS tem sido uma referência no cenário empresarial da região da Serra, promovendo intercâmbio de conhecimento, valorização e fortalecimento da classe, desenvolvimento profissional dos administradores e reconhecimento de lideranças. Ao longo de 38 anos de história, tem realizado uma série de eventos que marcaram época e contribuíram para o avanço do setor, incluindo o Fórum de Administração e a Semana Municipal de Administração.