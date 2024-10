Dnit ainda não estipulou data para demolição de pontes antigas sobre o Rio do Sinos

duplicar o número de faixas de trânsito Rio dos Sinos, na BR-116, em São Leopoldo, as condições de fluxo de tráfego na região ficarão, temporariamente, mais limitadas devido ao desmanche das pontes anteriormente implementadas no local. Porém, ainda não há previsão de quando isso irá ocorrer. Apóscom a entrada em operação em setembro de quatro novas pontes sobre a várzea e o canal principal do, em São Leopoldo, as condições de fluxo de tráfego na região ficarão, temporariamente, mais limitadas devido aono local. Porém, ainda não há previsão de quando isso irá ocorrer.

Conforme a assessoria de imprensa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), “a autarquia está avaliando o projeto do cronograma de execução para a demolição e reconstrução das estruturas e no momento o fluxo nas pontes antigas segue normalmente”. Ainda segundo o Dnit, a demolição das estruturas ocorrerá em razão dos níveis de água do rio que foram atingidos nas enchentes ocorridas em maio deste ano.

O patamar mostrou que a cota das pontes antigas não está de acordo com a nova cota de cheias do rio. O departamento não informou qual a estimativa de custo com a iniciativa, mas, nas pontes recentemente concluídas, juntamente com outras obras viárias na Região Metropolitana de Porto Alegre, o investimento do governo federal foi de cerca de R$ 42 milhões.

As duas novas travessias sobre o canal principal do Rio dos Sinos possuem, cada uma, 100 metros de comprimento e 11,3 metros de largura, com duas faixas de tráfego, passeio e ciclovia. Já as duas novas pontes sobre a várzea têm 60 metros de extensão e 11,3 metros de largura, também com duas faixas de tráfego, passeio e ciclovia.

A BR-116 é uma rodovia que começa em Fortaleza, capital do Ceará, e acaba no município gaúcho de Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. A estrada é considerada como um dos principais corredores rodoviários de cargas e fluxo de veículos entre o Nordeste, o Sudeste e o Sul do País.

No Rio Grande do Sul, a via é a principal conexão entre Porto Alegre e a Região Metropolitana, Serra, Litoral e Sul do Estado. Historicamente, no entorno das pontes sobre o Rio do Sinos, o trânsito é intenso e os engarrafamentos são constantes. O Dnit informa que, somente no trecho metropolitano, entre Novo Hamburgo e Porto Alegre, a rodovia recebe uma média diária de 140 mil veículos.