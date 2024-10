Laghetto Hotéis anuncia nova unidade em Caxias do Sul

A Rede Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências expande sua atuação com a inauguração de um Laghetto Stilo em Caxias do Sul. Com data de abertura prevista para dezembro de 2025, o empreendimento terá localizado em um prédio histórico da cidade tem 84 apartamentos e marca a nova fase do tradicional Hotel Alfredinho, que está sendo completamente revitalizado.

A negociação para o novo hotel foi conduzida por Fabiano Rosa, da Exclusiveimob Negócios Imobiliários, e marca o início de uma nova era para a rede, que continua a expandir seu portfólio em todo o Brasil, sempre aliando tradição e inovação.

O gerente de novos negócios da Laghetto, Luís Paulo Dyundi, vê o Laghetto Stilo Caxias como um presente para a cidade: "Esse hotel será um espaço onde os caxienses poderão se reconectar com a história da cidade, mas de uma forma moderna."

As arquitetas Marina Miot e Jessica De Carli são responsáveis pelo projeto de retrofit, que preserva as características arquitetônicas do edifício inaugurado em 1963, ao mesmo tempo em que moderniza seus espaços para atender a um público contemporâneo, com dois restaurantes e um rooftop, oferecendo uma vista privilegiada de Caxias do Sul, incluindo marcos como a Igreja São Pelegrino e o edifício Parque do Sol.

O empresário Almir Persico, que adquiriu o prédio em 2023, destaca o comprometimento em manter o legado histórico do edifício. "O retrofit foi pensado para respeitar a identidade original do prédio, ao mesmo tempo em que trazemos uma nova vida para ele. Preservar prédios históricos e transformá-los em espaços com viabilidade econômica é fundamental", comenta Persico. Com a supervisão das arquitetas, a reforma manterá elementos icônicos, como as pastilhas e os vidros da fachada, em uma homenagem ao estilo modernista da construção. A fachada envidraçada, criada pela histórica Casa Genta, será mantida, preservando a forte conexão do prédio com a história da cidade.