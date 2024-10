Especialistas debatem inovações e desafios na prevenção de incêndios

O Sindicato de Engenharia do Rio Grande do Sul (Senge-RS) promove nos dias 22 e 23 de outubro a 27ª Edição dos Painéis da Engenharia, que terá como tema 'Tendências e Desafios na Segurança Contra Incêndios'. O evento reunirá especialistas renomados para discutir as inovações mais recentes e os desafios críticos que envolvem a segurança contra incêndios.

O seminário será realizado no Teatro Túlio Piva, em Porto Alegre, das 8h30 às 19h, e terá painéis, palestras e debates sobre a. Estarão em pauta as discussões que vêm sendo realizadas em âmbito internacional nos últimos anos, e o que ainda precisa ser tratado para evitar novas tragédias.Também serão apresentados exemplos de outros estados e países que podem nortear as melhorias necessárias para avanço na cadeia produtiva e profissional, a atual situação do ensino, pesquisa e, cases em projetos, instalações, inspeções e manutenções, e discussões temáticas específicas, como o comportamento de estruturas.A programação contará com um corpo de palestrantes de renome nacional e internacional, priorizando o conhecimento e o alto nível técnico e acadêmico., da Universidade de Coimbra. Rodrigues atua na pesquisa de segurança de estruturas ao fogo, comportamento de materiais estruturais e não estruturais a temperaturas elevadas, engenharia de segurança contra incêndios (projeto de segurança contra incêndio baseado no desempenho e análise do risco de incêndio).