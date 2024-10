Acordo entre o BNDES e BRDE promove soluções para projetos de concessão de estados e municípios

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) firmaram nesta terça-feira (15) novo Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre as duas instituições. Com vigência de 36 meses, a parceria visa promover o compartilhamento de informações, práticas e processos para apoiar técnica e operacionalmente estados e municípios na identificação, seleção, concepção e estruturação de projetos de concessão comum e parceria público-privada (PPP).

O acordo foi firmado pelo diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, Nelson Barbosa, e o presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Junior, durante reunião na sede do BNDES, no Rio de Janeiro. Ao formalizar a parceria, as instituições têm a oportunidade de ampliar seu escopo de atuação e diversificar suas fontes de conhecimento, beneficiando-se mutuamente das melhores práticas, metodologias e lições aprendidas em projetos de PPPs e concessões, bem como do conhecimento regional.



Além disso, através da busca de soluções estruturantes de maior escala para projetos de concessão, o ACT visa fomentar iniciativas que fortaleçam o desenvolvimento regional e a infraestrutura do País. Para isto, estão previstas uma série de ações para o intercâmbio de conhecimentos, como treinamentos, capacitações e pesquisas. Não haverá repasses de recursos entre as duas instituições.

Segundo Barbosa, BNDES e BRDE são duas instituições que trabalham juntas há muito tempo e o ACT dará continuidade e aprofundará ainda mais a parceria. Na reunião de assinatura do acordo, o diretor do Banco destacou a cooperação do BRDE na iniciativa de reconstrução do Rio Grande do Sul. “O governo federal colocou recursos (no RS) e, para serem bem aplicados, essa ação tem que ser via instituições locais que melhor conhecem a realidade da região”, disse ele. E ressaltou a importância dos bancos de desenvolvimento diante dos extremos climáticos. “Será necessário grande investimento em adaptação, em infraestrutura e realocação, mas para fazer isso o banco de desenvolvimento é fundamental. O mercado não faz porque o risco é muito grande. Por isso, a importância dessa colaboração.”



Para Ranolfo Vieira, o acordo de cooperação técnica, parcerias e concessões vai aprimorar o conhecimento e a expertise da equipe do BRDE, além de colaborar com as ações da instituição. “O acordo vem para renovar essa parceria”, disse ele. Na assinatura, Vieira lembrou a catástrofe climática no estado gaúcho. “Quero, em nome do BRDE, reconhecer, como gaúcho e representante do estado do Rio Grande do Sul, o trabalho da União na reconstrução do estado, como os recursos que foram para lá mandados, e a própria atuação do BNDES, que instalou um escritório lá no Rio Grande do Sul durante 30 dias.”