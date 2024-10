Grupo de empresários de Bento vai investir cerca de R$ 800 mil em aeródromo

Um grupo de cerca de 15 empresários pretende investir aproximadamente R$ 800 mil no aeródromo de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O equipamento, que passou a ser público em abril deste ano, se transformou no principal meio de resgate para comunidades que ficaram isoladas devido aos desmoronamentos causados pelas chuvas de maio. A verba será repassada como doação ao município e servirá para a aquisição do balizamento (iluminação noturna) e do PAPI (equipamento para aproximação das aeronaves).A previsão é que a compra dos utensílios aconteça até o início do ano que vem. Para o presidente do Centro da Indústria e Comércio (CIC) de Bento Gonçalves, Carlos Lazzari, que está atuando na mobilização dos empresários, as enxurradas mostraram a necessidade de um aparelho aéreo mais robusto na cidade serrana. "Foram 400 pessoas resgatadas em três dias só por aeronaves que vieram de outros locais, como Santa Catarina", relembrou. A pista, que tem 1.260 metros de comprimento por 23 metros de largura, recebeu melhorias há cerca de quatro anos. Já o terminal de passageiros passou por reformas neste ano.Na visão de Lazzari, o principal objetivo é capacitar o aeroporto para receber voos noturnos, especialmente em casos de emergências. "Durante os resgates, tínhamos que encerrar por volta das 18h. Com essa tragédia, percebemos a importância da infraestrutura. Queremos estar preparados caso outro evento como este aconteça", comentou.Ele afirmou também que, com as melhorias, a cidade poderia contar com mais opções de aviação regional para outras localidades, principalmente para Santa Catarina. "Poderíamos contar com pequenas aeronaves para percursos mais curtos, como Joinville e Chapecó", considerou.Apesar disso, ele ressalta que a prioridade ainda é manter o local pronto para atender às necessidades da comunidade da Serra. "Com essas melhorias, outras virão, como segurança 24h no aeroporto", afirmou, destacando que a catástrofe climática fez com que os setores privado e público reforçassem equipamentos de segurança, como os bombeiros, a defesa civil e as polícias.O prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira (PSDB), complementou dizendo que o desenvolvimento da estrutura do aeroporto é importante também para a saúde do município, especialmente no caso da necessidade de transferência aérea de pacientes, e futuramente para o fomento da economia e do turismo na região. "A primeira coisa é investir nesses equipamentos. Em Bento, trabalhamos muito com parcerias para que a comunidade elabore suas prioridades a longo prazo", considerou. Segundo ele, o terminal reformado este ano consegue acomodar passageiros de aviões comerciais.