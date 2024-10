Mercopar eleva em 15% área de exposição para esta edição

Seja para conectar micro e pequenas (MPEs) a grandes players nacionais e internacionais em mais de 5 mil agendas de negócios ou apresentar as principais tendências da indústria 4.0, Caxias do Sul está mais uma vez no mapa da inovação do Brasil e do mundo com a realização da Mercopar. Promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae RS) em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), a maior feira de inovação industrial da América Latina retorna nesta terça-feira (15) ao Parque de Eventos Festa Nacional da Uva, onde terá programação até sexta-feira (18).

Este ano, o espaço físico estará novamente 100% ocupado, mas com um importante acréscimo: a área destinada aos expositores terá dois mil metros quadrados a mais, totalizando 17 mil metros quadrados. A área total do parque é de 38 mil metros quadrados. "A Mercopar é realizada de forma ininterrupta desde 1992 e nos mais diferentes cenários tem cumprido o papel de conectar negócios e gerar oportunidades nas mais diversas cadeias produtivas da economia. Mais do que nunca estará voltada a auxiliar na retomada e no fortalecimento dos negócios da indústria gaúcha", afirma Luiz Carlos Bohn, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RS.

A 32ª edição, realizada em 2023, gerou recorde de R$ 563 milhões em negócios e recebeu público de 39,5 mil visitantes – somados os acessos presenciais e virtuais. Nesta edição, o evento contará com extensa agenda de atividades paralelas em três palcos, mais de 90 startups e 550 expositores do Rio Grande do Sul e do Brasil - além de uma empresa chinesa.

Quem circular pela Mercopar deste ano poderá acompanhar de perto as atividades de uma das principais rodadas de negócios do país. Considerado uma das ferramentas mais importantes da feira para o fomento de oportunidades ao conectar pequenos fornecedores a grandes players da indústria, o Projeto Comprador deve passar das 5 mil agendas pela primeira vez na história. Criada em 1992 especialmente para a primeira edição da Mercopar, a iniciativa também ocorre no formato online no período pré-evento. Em 2023, quatro rodadas digitais reuniram 71 compradores e 271 MPEs em 565 agendas. No presencial, em quatro dias de feira, foram 4.308 agendas realizadas entre 197 compradores e 894 fornecedores.

Os temas do evento estarão concentrados em três grandes palcos com agendas simultâneas. Os espaços terão, inclusive, programação diferenciada para o público especializado durante o turno inverso da feira, pela manhã. Entre alguns dos principais temas e conteúdos estão Governança consciente e inovação, Cenários do amanhã: Projeções econômicas, Novos humanos para o trabalho e consumo, Agro conectado: A revolução da agricultura digital, Sustentabilidade 4.0 e Inovando para um futuro verde.

Estão ainda programados os fóruns sobre a cadeia automotiva, geração distribuída e Encadear Summit; a Seletiva Regional Sebrae Startups 2025 e o Matchmaking Tecnológico. Haverá demonstração de tecnologias, como célula de manufatura 4.0, robô garçom e drones autônomos.

Alinhada às melhores práticas sustentáveis e ampliando o seu compromisso com a agenda ambiental, a feira será um evento carbono neutro pelo segundo ano consecutivo. A iniciativa ocorre por meio de uma parceria com a startup gaúcha AKVO ESG. Em 2023, através do Programa de Redução e Compensação de Emissões, o trabalho permitiu a compensação de 257,0 tCO2e (toneladas de CO2 equivalente) por meio da aquisição de créditos de carbono. Este ano, o trabalho contará com uma novidade: um totem digital irá coletar dados sobre o deslocamento dos visitantes até o Parque de Eventos, contribuindo para um cálculo ainda mais abrangente das emissões associadas ao evento.

Em 2024, a Mercopar estará ainda mais acessível às pessoas com deficiência (PcD) por meio de uma central de acessibilidade para recepção, credenciamento com equipe capacitada, intérpretes de Libras nos palcos e no tour guiado, audiodescrição, praça de alimentação adaptada em Libras e Braille, além de profissionais habilitados para acompanhar o público. As iniciativas serão colocadas em prática por meio de parceria firmada com a Semearhis, startup de impacto social especializada na inclusão assertiva da PcD, que tem sedes em Joinville (SC) e Caxias do Sul.

