Júlio de Castilhos recebe evento sobre culturas de inverno

A cidade de Júlio de Castilhos recebe, no dia 17 de outubro, o Campo Tecnológico de Inverno da Cotrijuc. O evento apresentará as novidades em tecnologias e manejos para as culturas de inverno. Serão abordadas seis estações técnicas, desde pré-emergentes, doenças e plantas daninhas, nutrição, rentabilidade e uma vitrine com as principais cultivares de trigo da região.

O evento, que tem entrada franca é organizado pela Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos (Cotrijuc), em parceria com o Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Sementes (CESEM), da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). A ação é realizada anualmente com o objetivo de difundir informações sobre as principais alternativas para a rentabilidade da propriedade rural no período de inverno.