Representantes internacionais discutem parcerias com o RS

Para debater pautas de desenvolvimento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a Federação das Câmaras de Comércio Exterior e Corpo Consular do RS (FCCE) reuniram-se nessa sexta-feira (11), no gabinete da Sedec. Representantes da Alemanha Argentina, Canadá, China, Japão, Suíça, Reino dos Países Baixos (antiga Holanda), Reino Unido e Uruguai participaram do encontro. Cada país expôs o status atual de negócios entre o Rio Grande do Sul e propôs pontos para ampliar as trocas comerciais com o RS.



Entre os aspectos mencionados, foi tratada com a Argentina a questão da duplicação da BR-290 e do gasoduto de Vaca Muerta , que pode passar pelo RS e ser uma alternativa de fornecimento de gás natural para o Brasil. Ainda na questão energética, falou-se sobre energia eólica offshore com representantes do Reino Unido e Alemanha. Durante a reunião, também foram abordadas a instalação de duas empresas canadenses da área de agronegócio e uma alemã do setor de adesivos. As próximas missões do governo estadual - para Índia, Japão e China – também foram pauta do encontro.



No campo de transportes, tratou-se sobre ferrovias com o cônsul da Suíça, articulando reuniões futuras com o governo estadual para falar sobre o assunto. Com Holanda, foi abordada a parceria do Rio Grande do Sul, através da Portos/RS, com o porto de Roterdã, e um projeto de agricultura de precisão que o pais está fazendo no Estado.

Na ocasião, o secretário Ernani Polo destacou a relação próxima que o Estado tem com todos os países presentes e aproveitou a ocasião para convidar os cônsules e representantes das câmaras de comércio para a apresentação do Plano de Desenvolvimento do RS, marcada para o final de outubro. “Como parte do Plano, está o lançamento da Agência de Desenvolvimento, que será um braço para termos estrutura e mais proatividade para atrair investimentos e abrir mercados, como foi pautado nesta reunião”, explicou.



Novas reuniões estão programadas com os representantes dos países, separadamente, para que se possa ter um aprofundamento das questões tratadas neste primeiro encontro. Entre os presentes, estavam o chefe do Escritório de Representação no Rio Grande do Sul (Eresul), embaixador Marcelo Baumbach, o cônsul do Japão em Porto Alegre, Kazuyoshi Shimizu, o cônsul-geral da Argentina no RS, Gabriel Servetto, o vice-presidente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior (FCCE), Arno Gleisner, e o diretor da Câmara Brasil-Alemanha, Dietmar Sukop. Ainda participaram o diretor do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais (DPCI), Evaldo da Silva Junior e o diretor-adjunto do DPCI, Sebastian Watenberg.