Jovens serão futuro da agricultura, afirma presidente da Farsul

A gestão financeira, a sucessão familiar e rural e a formação de lideranças no agronegócio foram temas discutidos na 8ª edição dos Jovens em Campo - Reerguendo juntos o Rio Grande do Sul realizado pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/RS) nesta sexta-feira (11) na Estância das Oliveiras, em Viamão.

O presidente da Farsul, Gedeão Pereira, disse que a entidade não pode perder o contato com os jovens que serão o futuro da agricultura. "Essa fantástica agricultura que nós vivemos hoje e a renovação que são os jovens que estão aqui conosco na Estância das Oliveiras é que fazem o País ter uma luz e um brilho lá na frente, ressalta. Segundo Pereira, a sociedade precisa ter orgulho da agricultura que é feita no País. "Hoje, somos a terceira maior agricultura do Mundo e seremos a maior em 2035 ou 2040 se nada nos trancar", destaca.

Aos jovens agricultores presente na Estância das Oliveiras, em Viamão, o presidente da Farsul disse que o Brasil é o maior exportador de alimentos do Mundo graças ao trabalho no campo. "A juventude não quer sair do campo para estudar outras profissões que não sejam aquelas ligadas ao campo. O campo é hoje um atrativo pela tecnologia". acrescenta. Pereira disse que a Federação precisa da juventude para fazer a sucessão e seguir tocando o agronegócio no Brasil.

O superintendente do Senar/RS, Eduardo Condorelli, destaca que os jovens estão construindo os pilares do que será a agricultura num prazo de 20 a 30 anos. "É neste ambiente que se desenha a agricultura e a pecuária de 2050", comenta. Para 2025, Condorelli diz ter uma certeza que não faltará emprego, trabalho e oportunidade para gerar emprego e renda. "Somos um segmento absolutamente estratégico para o futuro do País", acrescenta. Conforme o superintendente, é papel fundamental do Senar colaborar com a formação de uma nova leva de produtores rurais para sociedade gaúcha e brasileira.

A coordenadora da Comissão Farsul Jovem, Suzana Garcia de Garcia, explica que o tema do evento "Reerguendo o RS" tem tudo a ver com questões ligadas a formação de lideranças jovens no agronegócio, na gestão financeira no campo, na sucessão familiar e na recuperação de solos. No painel Gestão Financeira no Agro, o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, abordou a importância da gestão no processo decisório. A próxima edição do Jovens em Campo da Farsul e Senar será realizada nos dias 4 e 5 de junho de 2025, em Gramado.