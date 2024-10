Mau tempo desafia conclusão de nova ponte sobre o o rio das Antas na BR-285

Questões climáticas estão sendo um desafio, neste momento, para realização das obras na BR-285/RS/SC no trecho gaúcho de São José dos Ausentes, da chamada “Rodovia Transoceânica”. A rodovia começa em Araranguá, em Santa Catarina, e termina em São Borja, no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina. No local, está sendo construída uma nova ponte sobre o rio das Antas, mas a equipe de trabalho, composta por 80 funcionários, enfrenta dificuldades com o mau tempo.

• LEIA TAMBÉM: Nova ponte entre Imbé e Tramandaí terá documentação avaliada pela Fepam



“O gargalo da obra é a construção da ponte sobre o rio das Antas. O clima frio, com umidade alta, é bem severo naquela região. Há dias com cerração intensa, o que também influencia no andamento dos trabalhos”, explica o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Hiratan Pinheiro.



De acordo com o superintendente, as obras de terraplanagem e de pavimentação da rodovia estão em andamento e não irão influenciar no prazo de execução. Os olhares estão direcionados para a realização da obra da ponte. Pinheiro informa que a extensão da obra – pelo contrato – a ser realizada é de 8,84 quilômetros.



A BR-285/RS/SC, orçada em R$ 114 milhões, também representa uma importante via que irá ligar os municípios da Serra Gaúcha à BR-101/SC. Então, essa rodovia atravessa a serra e o planalto gaúchos, com extensão de aproximadamente 700 quilômetros no Rio Grande do Sul e 53 quilômetros em Santa Catarina. No seu trajeto, estão municípios como Vacaria, Passo Fundo, Ijuí e São Luiz Gonzaga.



Segundo o superintendente, o cronograma de execução da obra vai até o mês de fevereiro de 2026. “O prazo, porém, deverá ser ajustado conforme o andamento das obras. O clima, em relação ao frio, intenso pode influenciar”, salienta Pinheiro.



A rodovia, neste momento, está com 23% pronta. Em relação ao início das obras, o surpreendente explica: “Como trata-se de um contrato integrado, ele foi assinado em 2021. Então, a empresa desenvolveu o projeto e suas atividades, sendo que as obras tiveram o seu início em 2022”. Ele lembra que as obras no lado catarinense contam com outro contrato de execução. “O gargalo da obra é a construção da ponte sobre o rio das Antas. O clima frio, com umidade alta, é bem severo naquela região.”, explica o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Hiratan Pinheiro.De acordo com o superintendente, ase não irão influenciar no prazo de execução. Os olhares estão direcionados para a realização da obra da ponte. Pinheiro informa que a extensão da obra – pelo contrato – a ser realizada é de 8,84 quilômetros., também representa uma importante via que irá ligar os municípios da Serra Gaúcha à BR-101/SC. Então, essa rodovia atravessa a serra e o planalto gaúchos, com extensão de aproximadamente 700 quilômetros no Rio Grande do Sul e 53 quilômetros em Santa Catarina. No seu trajeto, estão municípios como Vacaria, Passo Fundo, Ijuí e São Luiz Gonzaga.Segundo o superintendente, o. “O prazo, porém, deverá ser ajustado conforme o andamento das obras. O clima, em relação ao frio, intenso pode influenciar”, salienta Pinheiro.A rodovia, neste momento, está com 23% pronta. Em relação ao início das obras, o surpreendente explica: “Como trata-se de um contrato integrado, ele foi assinado em 2021. Então, a empresa desenvolveu o projeto e suas atividades, sendo que as obras tiveram o seu início em 2022”. Ele lembra que as obras no lado catarinense contam com outro contrato de execução.

Equipe composta por 80 funcionários trabalha nas obras no local DNIT/DIVULGAÇÃO/JC



O superintendente diz que a BR-285/RS/SC tem uma importância por ligar o Brasil com a Argentina, ou seja, uma ligação do Mercosul. “Uma ligação com via pavimentada desde São Borja (RS) até a BR-101, em Santa Catarina. É também uma rodovia, chamada de transoceânica, porque liga o Leste ao Oeste. Uma obra rodoviária sempre abre um novo corredor logístico de ligação”, acrescenta.



Além da Argentina, a BR-285/RS/SC também deverá ser relevante, no que se refere, ao “intercâmbio entre os países-membros, proporcionará maior fluidez no tráfego entre ambos os estados e facilitará o transporte de insumos na região”. O superintendente diz que a BR-285/RS/SC tem uma importância por ligar o Brasil com a Argentina, ou seja, uma ligação do Mercosul. “Uma ligação com via pavimentada desde São Borja (RS) até a BR-101, em Santa Catarina. É também uma rodovia, chamada de transoceânica, porque liga o Leste ao Oeste. Uma obra rodoviária sempre abre um novo corredor logístico de ligação”, acrescenta.Além da Argentina, a BR-285/RS/SC também deverá ser relevante, no que se refere, ao “intercâmbio entre os países-membros, proporcionará maior fluidez no tráfego entre ambos os estados e facilitará o transporte de insumos na região”.





Fetransul destaca a importância de investimentos em rodovias