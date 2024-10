Futuro terminal portuário de Arroio do Sal tem contrato de adesão assinado nesta semana

terminal portuário que será construído no município de Arroio do Sal. “Nós conseguimos finalizar o processo de aprovação do empreendimento do terminal portuário, junto à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)”, informa o diretor jurídico da Sociedade Porto Meridional, André Busnello. De acordo com Busnello, na última terça-feira, dia 1 de outubro, foi assinado o contrato de adesão que permite a exploração do empreendimento pela empresa.



“Isto não quer dizer que possamos começar as obras de imediato. O próximo passo é concluir o processo de licenciamento ambiental, que tramita junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)”, explica. Busnello diz que a autorização para explorar o empreendimento já foi obtida junto ao Ministério dos Portos e Aeroportos.



Empreendedores gaúchos foram uma sociedade anônima

“Nós somos constituídos como uma sociedade anônima, temos acionistas que, basicamente, se constituem no grupo empreendedor. Trata-se de um grupo proprietário das áreas que integralizou esses imóveis e os recursos necessários para fazer a aprovação desse terminal portuário”, explica o diretor jurídico. Busnello destaca que o investimento total, ou seja, a construção e adequação para operação, está estimado em U$ 1 bilhão, ou ao redor de R$ 6 bilhões.





Projeto tramita no Ibama



“Dentro do nosso processo de licenciamento ambiental, que está tramitando no Ibama, foram contempladas questões como: a necessidade de uma estrada e de uma ponte sobre a lagoa da Itapeva para dar um acesso direto à área portuária via BR-101 para que não cause impacto na Rodovia do Mar”, cita o diretor jurídico da Sociedade Porto Meridional, André Busnello. Ele explica que outros itens também estão incluídos.



Município de Arroio do Sal



Busnello lembra que o município de Arroio do Sal enfrenta hoje uma alteração no seu plano diretor. “Dentro dessa alteração no plano diretor, no item da mobilidade urbana, também se discute junto com a consultoria contratada por eles os impactos que o projeto possa vir a ter dentro do município”, detalha. Segundo ele, envolvem, entre outras coisas, o trânsito. “Nós temos, portanto, várias frentes de trabalho nessas questões junto ao município, junto ao Ibama, junto ao Ministério dos Portos e Aeroportos.



Previsão de conclusão do processo ambiental



“O nosso Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (Eia/Rima) é bem completo. Foi exigida campanha de campo em todas as estações do ano”, destaca. Ele diz que trata-se de um trabalho feito no meio físico, no meio biótico, analisando todas possíveis interferências. “Nós terminamos agora e está sendo realizada a compilação desse trabalho feito ao longo do último ano”, informa. Segundo ele, até o final do mês ou no início de novembro para o Ibama, que seguirá o próximo passo, que é o prazo de análise para autorizar o processo de audiência pública.



“Nós imaginamos que isto deva acontecer no primeiro trimestre de 2025. A nossa expectativa é que consigamos esse processo de licenciamento até meados do próximo ano. Bom, nós vamos atender aquilo que nos é exigido para viabilizar a licença de instalação do empreendimento, que é aquela que permite o início da execução da obra”, salienta. A ideia, de acordo com o diretor jurídico, é de que as obras possam começar na segunda metade de 2025.



Empreendimento será no balneário de Rondinha



O tempo de execução previsto para a construção do terminal portuário, que será construído no balneário de Rondinha, localizado aproximadamente seis quilômetros do centro de Arroio do Sal, é de dois anos. “A nossa área vai bem próximo ao trevo de Rondinha, ao Sul”, diz Busnello. A obra irá utilizar produtos nacionais e importados, sendo que as estruturas de concreto serão produzidas no próprio local.



“Estamos estudando toda a logística e a infraestrutura, ou seja, o que vem em primeiro lugar, que (melhor facilite) a realização dessa obra”, cita. Busnello comenta, como hipótese, que para execução da obra, primeiro deve-se analisar aspectos logísticos, como a construção de acessos para permitir o trânsito de materiais de construção. O terminal portuário terá capacidade para 53 milhões de toneladas por ano.



Investimentos privados



“Não há destinação de recursos por pelo governo federal e nem do Estadual, ou seja, 100% do investimento é privado”, salienta o diretor jurídico. Outra questão citada por ele, é a necessidade de ajuste na BR-101. Lembrou, que já houve uma reunião com a CCR ViaSul, concessionária responsável pela via, que dará acesso ao terminal portuário. “Essa questão está em debate com eles, porém, investimento federal, de fato não há nenhum”, destaca.



O senador Luís Carlos Heinze (PP/RS), um dos principais articuladores políticos do porto de Arroio do Sal, também cita que o porto, a estrada e a ponte serão feitas com investimento privado e não tem dinheiro federal ou estadual. Heinze explica que a estrada, em questão, vai cortar a Estrada do Mar e vai chegar na BR-101 em Três Cachoeiras. Ele cita que a ponte será na lagoa de Itapeva, obra que será custeada pela empresa do porto.



Em relação à estrada privada, o senador diz que está havendo reuniões e acertos com a CCR ViaSul. Ou seja, sobre o local onde vai desembocar essa estrada deverá haver um trevo de acesso. “A CCR ViaSul também tem interesse”. Heinz destaca que todas as estradas que abastecem o porto de Arroio do Sal estão prontas e a BR-285 já está em processo de conclusão.