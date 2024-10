Fiergs sedia hoje reunião do comitê empresarial Brasil-Cazaquistão

A 3ª Reunião do Comitê Empresarial Brasil-Cazaquistão ocorre hoje, a partir das 9h, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande doo Sul (Fiergs). O encontro é uma promoção da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com a Fiergs e o Centro de Indústria e Exportação do Cazaquistão (QazIndustry).

O embaixador do Cazaquistão no Brasil, Bolat Nussupov, lidera comitiva de empresários daquele país, entre eles o vice-presidente do Conselho de Administração da QazIndustry, Alibek Shakimov. Na pauta a ser debatida entre representantes da indústria brasileira e do poder público, estará o aprofundamento da parceria bilateral com foco na expansão do comércio e dos investimentos em setores estratégicos.

Pelo Brasil, estarão presentes o presidente da Fiergs, Claudio Bier, e o vice-presidente executivo da CNI, Gilberto Porcello Petry. Além deles, o embaixador e representante da Secretaria de Promoção Comercial, Ciência e Tecnologia, Inovação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores, Laudemar de Aguiar Neto, e o secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Ernani Polo.

Ontem, o gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior na Fiergs, Luciano D'Andrea esteve acompanhando a comitiva em visitas na Serra Gaúcha. Eles visitaram as empresas Marcopolo, Casa Valduga e Tramontina.

A 2ª Reunião do Comitê aconteceu em abril do ano passado, na capital Astana, reunindo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), representada pelo seu vice-presidente e presidente à época da Fiergs, Gilberto Petry; e o Centro de Indústria e Exportação do Cazaquistão, o QazIndustry, com seu presidente Berik Bekenov. O objetivo foi impulsionar o relacionamento bilateral e explorar potencialidades de ambos os países. O encontro contou com cobertura do Jornal do Comércio.

Principal parceiro do Brasil na Ásia Central, o Cazaquistão é uma das ex-repúblicas socialistas soviéticas. Conquistou sua independência em dezembro de 1991. Com extensão territorial de 2,7 milhões de quilômetros quadrados, equivalente à Argentina, tem uma população de cerca de 21 milhões de habitantes. É o maior país do mundo sem costa oceânica. Faz fronteira com a Rússia, China, Quirguistão, Uzbequistão e Turcomenistão.