RS terá R$ 584 milhões de aportes de 19 empresas

A partir de incentivos fiscais e do Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem), o Rio Grande do Sul vai receber investimentos na ordem de R$ 584 milhões de 19 empresas. O protocolo de intenções foi assinado entre o governador do Estado, Eduardo Leite, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e os representantes das empresas ontem, no Palácio Piratini. A expectativa é que esse ciclo de aportes gere cerca de 830 empregos diretos.

Desse total, o maior investimento será de R$ 96 milhões, vindo da Companhia Riograndense de Valorização de Recursos (da CRVR), que produz biogás purificado (matéria na página 10). A gaúcha Basso Pancotte, fornecedora de Equipamentos de Proteção Individual, investirá cerca de

R$ 50 milhões. Essas duas empresas serão beneficiadas pelo Fundopem (Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul). As outras 17 empresas investirão juntas cerca de R$ 440 milhões na expansão de suas atividades, com o apoio de incentivos fiscais.

O Fundopem é um mecanismo do governo do Estado, em parceria com a iniciativa privada, que visa promover o desenvolvimento socioeconômico integrado e sustentável no Rio Grande do Sul. Em outras palavras, é um recurso que o empreendedor pode utilizar ao realizar investimentos. "Com base no valor que você gerar de arrecadação de ICMS, parte pode ser apropriada até compensar o investimento realizado", explicou Polo.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento, os incentivos incluem a liberação de crédito para a compra de máquinas, por exemplo, e muitas empresas estão utilizando o Fundopem, inclusive as duas que anunciaram os maiores investimentos. "Estamos trabalhando na reconstrução, mas também focados em novos investimentos e na ampliação daquelas que já existem", comentou.

As empresas beneficiadas atuam nos setores de plásticos, metalmecânico, embalagens, cereais, energias renováveis, entre outros. Um dos representantes das 17 empresas, Geraldo Recktenwald, presidente da São José Industrial, afirmou que os incentivos permitem o avanço da inovação no setor produtivo. "É um marco que fortalece a confiança das empresas e transforma desafios em oportunidades, especialmente neste momento em que podemos unir forças para a reconstrução. Vamos realizar investimentos expressivos, pois acreditamos no potencial do Estado", disse. "Os incentivos fiscais são essenciais para destinar recursos a tecnologias, capacitação de colaboradores e projetos sustentáveis", acrescentou.

Segundo o governador Eduardo Leite, os incentivos são possíveis graças ao equilíbrio das contas fiscais e à disposição da Secretaria da Fazenda em apoiar o desenvolvimento. Ele também destacou os incentivos para empreendimentos "do futuro", que consideram a sustentabilidade e a transição energética. "São incentivos fiscais e tributários. Passamos por uma crise aguda, havia um desequilíbrio. Superamos essa crise e voltamos a ter capacidade de investimento", afirmou. Leite também ressaltou que os incentivos não se limitam ao aspecto fiscal. "Temos que garantir a formação de capital humano, infraestrutura adequada e a diminuição da burocracia", concluiu.