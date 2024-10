Fórum Econômico reúne empresas e gestores do mercado financeiro

Acontece, nesta quinta-feira (10), a segunda edição do Fórum Econômico, evento que tem como objetivo discutir o mercado financeiro e aproximar os principais players locais. Com promoção da Propósito - Boutique Financeira e do Jornal do Comércio, o Fórum acontece a partir das 14h no Instituto Caldeira.

De acordo com o economista-chefe da Propósito, Rodrigo Mello, um dos idealizadores do Fórum, a ideia é aproximar gestores de instituições financeiras e assessorias. “O Rio Grande do Sul tem um mercado financeiro muito relevante. Queremos fortalecer o diálogo entre todos os envolvidos”, explicou Mello, ao lembrar que o Fórum nasceu da necessidade de um encontro entre todas as partes. É muito comum, conforme exemplifica o economista, de investidores irem até outros centros, como São Paulo, para buscarem empresas daqui do Estado.

A primeira edição do evento reuniu mais de 400 participantes. Nesta, até a tarde desta quarta-feira, haviam mais de 500 inscritos para os painéis que acontecem até o final da tarde. Um dos painéis é dedicado à retomada econômica do Rio Grande do Sul. O fórum, conforme destacou o economista-chefe, terá palestras voltada a profissionais do mercado financeiro e, também, para investidores ou pessoas interessadas em começarem a investir. Tributos e mudanças na regulação serão tratados em dois painéis, às 17h e 18h.

O Jornal do Comércio estará representado em dois painéis. A abertura será feita pelo diretor-presidente, Giovanni Tumelero, um dos idealizadores do Fórum. O painel Propostas para a retomada econômica terá a mediação do editor-chefe Guilherme Kolling.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do evento: www.forumeconomico.com.br.