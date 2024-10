Aneel fiscaliza hidrelétricas gaúchas em recuperação pós calamidade

Na primeira semana de outubro, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realizou fiscalização técnica em usinas hidrelétricas afetadas pelas fortes enchentes ocorridas entre os meses de abril e maio de 2024. As três hidrelétricas vistoriadas integram o Complexo Energético Rio das Antas, localizado na região Nordeste do estado do Rio Grande do Sul.



As ações de fiscalização realizadas na última semana revelaram que, a barragem da UHE 14 de Julho que sofreu um rompimento parcial devido às vazões históricas, está recuperando gradualmente sua capacidade de geração, com as obras de reconstrução da barragem em andamento e previsão de conclusão para março de 2025. Até lá, a barragem permanecerá em estado de alerta quanto à segurança.



Quanto à UHE Monte Claro, que teve sua casa de força inundada devido a um deslizamento, está com ações de recuperação em pleno andamento, com a expectativa de retorno à operação até o final de novembro de 2024.



Por outro lado, a UHE Castro Alves, localizada a montante, não sofreu impactos significativos decorrentes das intensas chuvas do início do ano. Portanto, a inspeção confirmou a normalidade operacional da estrutura.



Também foram realizadas fiscalizações nas UHEs Jacuí, Dona Francisca, Canastra e Bugres, outras usinas afetadas pela calamidade no estado. Para este ano, ainda estão previstas fiscalizações em mais usinas do Rio Grande do Sul.



Em resposta às severas chuvas que afetaram o Rio Grande do Sul, à época, a Agência desempenhou um papel crucial ao estabelecer um gabinete de crise e implementar medidas para mitigar o impacto tarifário aos consumidores. A atual fiscalização dessas usinas afirma a importância da Agência na manutenção da segurança, eficiência e resiliência do setor energético em face de eventos extremos e desafios ambientais.