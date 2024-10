Em reunião com Lula, montadoras anunciam volta do Salão do Automóvel em 2025

O Salão do Automóvel de São Paulo irá voltar, anunciou nesta terça-feira (8) o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio Leite. A notícia foi dada durante reunião da entidade com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que também fez o anúncio em redes sociais.

A última edição do evento aconteceu em 2018, e Lula já havia pedido publicamente o retorno do encontro. Segundo a Anfavea, o Salão do Automóvel já está confirmado para os dias 22 de novembro a 1º de dezembro de 2025, no reformado Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.

O setor automotivo já anunciou em 2024 investimentos que somam R$ 130 bilhões ao longo dos próximos anos. Na reunião com Lula, o presidente da Anfavea voltou a citar que esse número pode ser ainda maior. "Os nossos investimentos já ultrapassam R$ 130 bilhões, com potencial para aumentarmos muito mais", disse.

Segundo a Anfavea, o foco do Salão do Automóvel passará a ser nos produtos, na experiência com test drives, nos serviços aos clientes, e sobretudo nas novas tecnologias de propulsão "ambientalmente amigáveis", de segurança e de conectividade entre carro e motorista, além da conexão entre veículos e o seu entorno. "O modelo da exposição deve seguir os padrões da CES Las Vegas e dos reconfigurados Salões de Pequim, Munique e Detroit, todos eles visitados recentemente pela Anfavea", disse, em nota, a entidade. A expectativa é de que Leite também faça uma visita oficial ao Salão de Paris na próxima semana.