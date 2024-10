Mutirão para escolha de imóveis reúne famílias na Zona Norte

A segunda rodada do mutirão para a escolha de imóveis por famílias atingidas pelas enchentes de abril e maio no Rio Grande do Sul aconteceu nesta terça-feira (8), na zona Norte de Porto Alegre. Cerca de 380 famílias foram chamadas para escolherem ou indicarem o imóvel pelo programa de Compra Assistida do Minha Casa, Minha Vida Reconstrução. Até o momento, 80 famílias já receberam as chaves.

“Até sexta-feira passada, computamos 4.497 cadastros. Isso é cerca de 25% do que estimamos ser a demanda total”, disse o secretário para a Reconstrução do RS da Casa Civil, Maneco Hassen, ao citar a demora das prefeituras em enviarem os registros. A Casa Civil, segundo ele, ainda está recebendo as informações, e deverá promover novos mutirões, na medida em que os processos forem concluídos. Outra dificuldade, segundo apontou Hassen, são os erros de informações em nomes ou endereços das famílias, o que dificulta encontrá-las.

A família de Vanessa Rosa de Souza, de 24 anos, chegou ao posto de atendimento na tarde desta terça-feira com os apartamentos escolhidos. Acompanhada da mãe Simone Rosa e da irmã Caiana Lemes, Vanessa relatou que todas moravam próximas na Ilha das Flores, mas não conseguirão permanecer juntas. Mãe de um menino autista, de 3 anos, Vanessa também procura uma região em que haja creches públicas. A irmã Caiana, 34 anos, está otimista com a casa que irá morar com o marido, os dois filhos pequenos e o próximo, que deverá chegar daqui há 4 meses. “Se Deus quiser, ele vai chegar na casa nova. Estou feliz.”

Já a mãe ainda não está satisfeita com a procura. “Minha casa tinha 2 pisos, em um terreno de 120 metros quadrados. Moravam sete pessoas, e os imóveis do programa são apartamentos de dois quartos. Não sei o que fazer”, disse Simone. O processo, no entanto, foi elogiado pela família. Depois de fornecerem as informações, em três dias receberam o auxílio de R$ 5,1 mil em cerca de 10 dias foram chamadas para o cadastro para a compra assistida.

O 2º Mutirão aconteceu no Posto Avançado de Atendimento da Região Humaitá/Navegantes, com representantes da Prefeitura de Porto Alegre, Caixa Econômica Federal e construtoras. O diretor de Habitação da Caixa, Roberto Ceratto, explicou que já foram chamadas 737 famílias, sendo que mais de 700 imóveis estão disponíveis. “O mutirão é uma forma de facilitar o processo. Mas, se o cidadão tiver um imóvel em vista, em qualquer lugar do Estado, pode encaminhar o pedido”, observou.

Os imóveis têm um limite de preço de R$ 200 mil, não podem estar localizados em zona alagável e devem estar livres de ônus e quitados. Além das unidades já avaliadas pela Caixa, o beneficiário poderá optar pela vinculação direta, com negociação de unidades ainda não cadastradas no portal. Esses imóveis são destinados aos beneficiários das faixas 1 e 2 do programa habitacional, com renda mensal de até R$ 4.700. "Este é um dia de muita satisfação. Essas famílias estão escolhendo seus futuros lares. São imóveis avaliados pela Caixa e pela Defesa Civil para que elas nunca mais tenham que deixar suas vidas para trás por conta de uma enchente ou enxurrada", afirmou o secretário Maneco Hassen.