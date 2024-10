Cinco meses após enchente, estradas estaduais ainda têm obras

As fortes chuvas de maio e junho causaram danos significativos às rodovias estaduais. Aquelas administradas pela EGR ainda passam por reparos em algumas localidades. Com um investimento de R$ 1,83 milhões, a empresa executou obras de desobstrução.

Para reparar os estragos a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) investiu mais de R$ 9,5 milhões em obras de reconstrução. O término dos serviços ocorreu com a conclusão, em 6 de setembro, da construção de um talude às margens do quilômetro 38, da ERS-115, em Gramado - após parte da área ter sido afetada pelas fortes chuvas. No local, foi feita a contenção do terreno por meio da colocação de um muro de gabião, prevenindo eventuais deslizamentos e erosões.

Na ERS-115, uma das ligações entre a Região Metropolitana e Gramado e Canela, a estatal reconstruiu o trecho de 70 metros, em Três Coroas, que foi destruído pelas fortes chuvas. Foi necessário o preenchimento de 14 mil metros cúbicos de material rochoso na recomposição do talude e a pavimentação completa da via, incluindo nova sinalização. No quilômetro 23, também em Três Coroas, as equipes executaram a fresagem, os ajustes nos desníveis, a aplicação de uma nova camada asfáltica e a sinalização horizontal nos 420 metros da via.

Outra rodovia atingida foi ERS-235, que liga a Região das Hortênsias à Rota do Sol e ao Litoral Norte. No quilômetro cinco, em Nova Petrópolis, e no quilômetro 52, em Canela, parte do pavimento desmoronou, obrigando a estatal a construir um talude, preencher o espaço com aterro e refazer a pavimentação e a sinalização.

No entanto, ainda há obras em andamento. A construção da nova ponte sobre o Rio Forqueta, entre Lajeado e Arroio do Meio, é uma das mais esperadas pelo Vale do Taquari. Em setembro teve início das fundações e da fabricação das 24 vigas e dos seis vãos que compõem as peças pré-moldadas. A ponte deve ser entregue em dezembro.

Em outra frente de trabalho, a EGR executa obras para reconstruir o quilômetro 88 da ERS-129, em Muçum, que desmoronou em função das chuvas históricas de maio. A EGR concluiu o preenchimento do talude com 109 mil metros cúbicos de material rochoso proveniente das detonações e está compactando a nova pista para receber a camada asfáltica, além de trabalhar na construção de um muro de gabião. A conclusão está prevista para ocorrer em outubro.