Aprovado reajuste de 16,27% no pedágio da RSC-287

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) aprovou, na tarde desta terça-feira (8), o reajuste de 16,27% nas tarifas de pedágio da RSC-287, entre Santa Maria e Tabaí, administradas pela Rota de Santa Maria S/A. A partir de agora, conforme antecipado pela reportagem, os motoristas de veículos pagarão R$ 5. O aumento, superior à inflação, foi justificado pela necessidade de reequilíbrio financeiro em relação aos dois primeiros anos da concessão. O Conselho Superior da Agergs aprovou o reajuste por unanimidade.Na prática, o valor do pedágio para carros subiu R$ 0,70, em comparação aos R$ 4,30 cobrados anteriormente. Embora o cálculo tarifário indicasse que o valor deveria ser de R$ 4,67, o montante foi arredondado para R$ 5 para facilitar o pagamento. O excedente será descontado na próxima revisão tarifária. O reajuste, que deveria ter sido aplicado no final de agosto, foi postergado. A Resolução entra em vigor a partir da publicação no Diário Oficial do Estado, que será nesta quarta-feira. A concessionária informou que precisa de um tempo para atualizar o sistema. Via de regra, a nova tabela é aplicada a partir da zero hora do dia seguinte à publicação.