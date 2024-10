Conta digital da 99 cresce 67% nos últimos 12 meses no Sul

A 99Pay, conta digital da 99, completa quatro anos de operação com crescimento de 67% na região Sul nos últimos 12 meses. Com mais de 16 milhões de usuários ativos em todo o País, o objetivo é alcançar mais de 20 milhões até o final do ano. As informações são da 99, startup brasileira de mobilidade urbana que oferece também serviços financeiros.

Dados da empresa revelam que a 99Pay se fortaleceu entre usuários das mais variadas classes econômicas, sobretudo entre a classe B, que representa 46% dos usuários no Sul. O crescimento da conta digital comprova o interesse dos usuários por sua oferta de soluções financeiras que facilitam o dia a dia. "Um dos grandes diferenciais da 99Pay é o fato da conta estar integrada ao aplicativo da 99, que conta com mais de 50 milhões de passageiros. Ou seja, é uma grande plataforma, com uma capilaridade que envolve ainda os mais de 1,5 milhão de motoristas e motociclistas parceiros.", comenta Luiz Landgraf, Head de Operações e Estratégia da 99Pay.

"Buscamos a consolidação como uma das principais contas digitais do País. Em 2024, investimos seis vezes mais em marketing do que em 2023", ressalta.

99Pay disponibilizou mais de R$ 1,2 bilhão em empréstimo pessoal em todo o Brasil

Lançado em novembro de 2022, o 99Empresta, serviço de empréstimo pessoal exclusivo para usuários da 99Pay, conta digital da 99, ultrapassou a marca de R$ 1,2 bilhão em empréstimos realizados no último ano desde o seu lançamento. Segundo dados da empresa, entre junho de 2023 e junho de 2024, 10% das solicitações são de usuários da região Sul.

O 99Empresta está disponível para usuários pré-selecionados, mediante análise e aprovação de crédito e documentos cadastrais apresentados e pode ser solicitado através do aplicativo. Os clientes têm a possibilidade de parcelamento em até 12 meses, para valores que vão de R$ 500,00 a R$ 10 mil.

É possível optar pela quitação das parcelas em três, seis, nove ou 12 vezes, que pode ser feita dentro do app da 99, via Pix ou boleto. Ao oferecer crédito a seus usuários a 99Pay atua como Correspondente Bancária, ampliando e facilitando o acesso da população aos serviços nanceiros.