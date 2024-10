Distribuidoras de energia preparam planos especiais para as eleições

Com vistas ao fornecimento de energia durante as eleições municipais no domingo (6), a CEEE Equatorial e a RGE apresentaram nesta sexta-feira (4) os planos operacionais para a garantia do funcionamento das seções de votação em diversas cidades do Estado.

A CEEE aponta que sua mobilização inclui 669 profissionais e 318 equipes para monitoramento e atuação preventiva e emergencial. Como trabalho prévio, a companhia realizou inspeção e manutenção nos circuitos que atendem cartórios eleitorais e elaborou instruções de manobra para transferências de cargas prioritárias, em caso de necessidade.

No dia da eleição, equipes estarão alocadas em áreas estrategicamente definidas para atendimento prioritário como, por exemplo, o Centro Integrado de Controle (Ceic) e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).



Outras ações destacadas pela empresa são o suporte de representante da CEEE Grupo Equatorial no Centro de Crise do TRE e a reorganização de intervenções programadas na rede de distribuição, a fim de evitar transtornos nos locais de votação.

Já a RGE atenderá 4.759 pontos de votação espalhados por 381 cidades dentro de sua área de concessão. O plano contempla o reforço no contingente de eletricistas e técnicos da empresa, que ficarão estrategicamente alocados para qualquer necessidade eventual.



A companhia também realizou uma reunião com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o objetivo de alinhar uma listagem dos locais de interesse e disponibilizar um meio de contato emergencial, buscando agilizar a comunicação principalmente sobre eventuais faltas de energia.



A RGE também afirma estar acompanhando as condições meteorológicas previstas para o final de semana, possibilitando a adoção de medidas preventivas para lidar com eventuais condições de tempo adversas.