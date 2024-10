Microempa realiza Congresso Serrano de Vendas & Inovação

Vendas, liderança, gestão e inovação são algumas das pautas das palestras programadas para a 3ª edição do Congresso Serrano de Vendas & Inovação, neste sábado (5), em Caxias do Sul. A iniciativa da Microempa ocorrerá no Hotel Intercity, a partir das 8h, com encerramento programado para o início da noite.



Em 2023, o evento reuniu mais de 450 pessoas de 11 municípios da Serra Gaúcha. Para este ano, a expectativa é ampliar o número, tendo em vista a qualidade das palestras sobre vendas, comunicação e gestão de pessoas. “Trata-se de ótima oportunidade para aprimorar as habilidades pessoais e para ficar motivado e vender mais”, salienta a consultora comercial da Microempa, Luana Maciel.



Os palestrantes confirmados são a especialista Carol Iasmin, que falará sobre “Como usar técnicas práticas de neurovendas em qualquer etapa da venda”; o professor e conselheiro Edney Souza, que abordará “Inteligência artificial nos negócios”; o gestor e líder de grandes equipes José Felipe Carneiro, com “Sede de vencer”; e o jornalista Luciano Potter, com a palestra “Por que ouvir histórias vai mudar sua vida”. O encerramento terá como tema “Personal branding”, a ser desenvolvido pelo escritor Arthur Bender. Mais informações em www.congressoserranodevendas.com.br.



Com 40 anos de atividades, a serem comemorados em 5 novembro próximo, a Microempa é a maior entidade representativa das micro e pequenas empresas do Rio Grande do Sul, com mais de 3 mil associadas de diversos segmentos. O presidente Pedro Steffens assinala que a organização ganhou notoriedade estadual e nacional pela participação em projetos como Empreender e All-Invest, da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, e pelo fortalecimento dos 15 núcleos setoriais. Na última edição do Empreender (2022-2024) foram beneficiadas mais de 120 empresas nucleadas, o que movimentou mais de R$ 1,4 milhão em ações e projetos. “Nos últimos anos, nos destacamos pelo incentivo à exportação. Só em 2023 capacitamos 157 empresas que exportaram de forma direta R$ 41 milhões”, frisou.



O foco da Microempa é fortalecer a atuação com movimentos ofertados na entidade, como o Exporta-RS e o Microex. “O objetivo é ampliar a capacidade desses atendimentos por meio de convênios e projetos que incentivam os micro e pequenos a exportar, tendo em vista a abrangência estadual da instituição, e não somente regional”, complementa.



Para ter essa capacidade ampliada a questão estrutural da Microempa foi estrategicamente planejada. Um novo prédio começará a ser construído no terreno em frente à sede atual, no Bairro De Lazzer. A edificação de cinco andares e estacionamento está orçada em R$ 6 milhões e tem conclusão projetada para 2026.