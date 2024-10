Ceasa não registra alta nos preços dos hortifrutigranjeiros em razão das queimadas

As queimadas e a seca registradas em diversas regiões no Brasil ainda não afetaram os preços do hortifrutigranjeiros comercializados na Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS), segundo avaliação da presidente em exercício Silvana Dalmás. Porém, os atacadistas que participaram de uma pesquisa feita pela Ceasa relataram uma alta no preço da laranja e do limão por conta das queimadas em São Paulo, na região Sudeste, e também da seca em algumas regiões do País.

Silvana destaca que no final do mês de setembro foi realizada um levantamento sobre os efeitos das queimadas no complexo de abastecimento do Rio Grande do Sul. Foram ouvidos atacadistas e produtores que comercializam no complexo - a avaliação tratou sobre o efeito das queimadas nos alimentos na Ceasa, em sua qualidade ou no aumento de preços por consequência das queimadas.

Na pesquisa, os atacadistas e produtores da Ceasa responderam a seguinte questão: "Se sentiram prejudicados de alguma forma com as queimadas em São Paulo?". O levantamento mostrou que 79% não sentiram nenhum efeito das queimadas em seu fornecimento e qualidade de produtos; 12% atribuíram seus problemas resultantes da seca de São Paulo e 9% dos atacadistas não sabem ainda como será o impacto na comercialização e fornecimento porque ainda acham que muito cedo para perceber alguma mudança.

Conforme Silvana, alguns atacadistas de citrus quando perguntados da queimada só relataram problemas relacionado à seca de São Paulo. Devido a isso e outros fatores na região, o mercado se encontra em alta, e muitos permissionários da parte de citrus da Ceasa afirmam que ainda estão utilizando muito a safra gaúcha, e não estão importando de São Paulo no momento. Os atacadistas que trabalham com melancia afirmaram que neste momento estão buscando o produto em Goiás - já que a safra de São Paulo começa na segunda quinzena de outubro e por este motivo não estão trabalhando com os fornecedores paulistas.

Na pesquisa, também foram ouvidos os atacadistas que trabalham com tomate. A maioria afirmou que não percebeu nada que diferenciou a qualidade e comercialização do produto. Em relação aos atacadistas, que trazem produtos de outras regiões do Estado também com base no conhecimento disseram que ainda é cedo ter alguma afirmação com relação às queimadas.

Os permissionários que atuam na Ceasa relataram que perceberam uma alta nos preços da laranja e limão. Já produtos como batata, cebola e tomate ainda não houve impacto nos preços - e segundo os comerciantes aconteceu uma baixa nos preços porque a produção está forte. A Ceasa recebe batata, cebola e tomate de outros estados brasileiros.

Com relação as queimadas em São Paulo, 94% dos produtores que comercializam no Galpão de Não Permanentes (GNP) da Ceasa/RS afirmaram que não sentiram e não acreditam que afetará suas plantações.

A Ceasa/RS é responsável pela comercialização de 54% dos hortifrutigranjeiros consumidos no Rio Grande do Sul e pela geração de 10 mil empregos diretos. A estrutura recebe de 10 mil a 40 mil pessoas por dia. O complexo conta com 311 atacadistas e 1,5 mil produtores. Além disso, pela estrutura passam os chamados indiretos - motoristas de caminhão, donos de mercado e funcionários e rede de restaurantes. A Central de Abastecimento é responsável por 80 mil empregos indiretos. A Ceasa está localizada na avenida Fernando Ferrari, no bairro Anchieta, em uma área de 42 hectares. No local, estão instalados cerca de 20 pavilhões e estacionamento para 10 mil veículos.

Possíveis impactos da queimada

- Redução da produtividade: Plantas expostas a um ar seco e cheio de fuligem podem ter o crescimento comprometido. A poluição gerada pelas queimadas também pode reduzir a fotossíntese, resultando em menor produção de hortaliças e frutas.

- Solo danificado: A queima da vegetação natural destrói a matéria orgânica presente no solo, diminuindo sua fertilidade e dificultando Os próximos plantios.

- Aumentar o risco de seca: As áreas atingidas pelas queimadas podem enfrentar secas prolongadas, prejudicando cultivos que necessitam de irrigação constante, como verduras e legumes.

- Contaminação por fuligem e fumaça: As queimadas podem gerar fuligem que se deposita sobre os alimentos em campo, afetando sua qualidade.

Fonte: Ceasa/RS