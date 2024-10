Eduardo Zanotti é eleito presidente da Associação do Aço do Rio Grande do Sul

O vice-presidente comercial da ArcelorMittal, Eduardo Zanotti, é o novo presidente da Associação do Aço do Rio Grande do Sul (AARS). A eleição por aclamação da chapa única aconteceu nesta quinta-feira (3), durante uma reunião-almoço, realizada na sede da Associação, que debateu os desafios e oportunidades do setor do aço. A troca de diretoria ocorre 24 anos após a gestão do ex-presidente José Antonio Fernandes Martins.



De acordo com Martins, o principal legado da Associação foi a conquista de manter a compra do aço fora do Estado a preço de fábrica. "Isso foi de extrema importância. Se não fosse essa vitória junto ao governo estadual e federal, o aço que compramos de São Paulo e Rio de Janeiro seria taxado pelo ICMS (

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e outros impostos. Trouxemos o aço a preço de fábrica no destino de origem, o que nos tornou competitivos", avaliou.



O novo presidente reforça que a meta é continuar trabalhando pela competitividade do Rio Grande do Sul no setor siderúrgico. "Precisamos dar continuidade ao trabalho e criar formas de aumentar a competitividade da indústria gaúcha. Hoje, o Rio Grande do Sul é o quarto maior consumidor de aço do Brasil, e devemos manter essa força empreendedora. O custo do frete, por exemplo, não pode ser diferente do praticado no Sudeste, caso contrário, isso inviabiliza a indústria local", considerou Zanotti. Ele afirmou também que a reforma tributária será outro tema que a Associação irá se debruçar sobre.



A ArcelorMittal é uma empresa associada à AARS, inclusive com centro de distribuição no RS. O Grupo ArcelorMittal emprega cerca de 127 mil pessoas, sendo 20 mil no Brasil, e atende clientes em 140 países. A empresa possui unidades industriais em oito estados (MG, ES, RJ, SC, CE, BA, SP e MS), além de contar com centros de distribuição em todo o país. As plantas brasileiras, segundo a empresa, têm capacidade de produção anual de 15,5 milhões de toneladas de aço bruto e 5,1 milhões de toneladas de minério de ferro, atendendo a setores como o automotivo, eletrodomésticos, construção civil, óleo e gás, máquinas e equipamentos, entre outros.

Sobre Eduardo Zanotti

Eduardo Zanotti é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo, com mestrado em Engenharia Industrial pela PUC-RJ. Participou de várias capacitações gerenciais, com destaque para o PGA Avançado pela Fundação Dom Cabral. Começou a carreira na ArcelorMittal, unidade Tubarão (ex-CST), como especialista em Engenharia Industrial.

Em 1990, ele foi promovido a Executivo de Vendas e, na sequência, atuou como Gerente de Exportação na unidade de Tubarão, como Diretor Comercial em Vega do Sul, e como Gerente Geral de Vendas, também em Tubarão, até março 2016. Em abril do mesmo ano assumiu a Vice-Presidência Comercial, cargo que ocupa até hoje. Faz parte do Conselho de Administração da ArcelorMittal Gonvarri, com operações em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.