IA eleva precisão da atracação de navios em monoboias da costa gaúcha

As duas monoboias (terminais flutuantes) situadas na costa gaúcha, a cerca de seis quilômetros da orla de Tramandaí, constituem as principais portas de entrada da nafta (matéria-prima petroquímica) que vai para o polo de Triunfo e do petróleo que abastece a refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas, além de servirem para escoar gasolina e óleo diesel. Para aumentar a precisão da atracação de embarcações nessas estruturas, que constantemente enfrentam um mar agitado, a Transpetro (subsidiária de logística de combustíveis da Petrobras) está apostando na Inteligência Artificial (IA).

O consultor da Transpetro André Furlan detalha que o projeto, que tem como coautor o engenheiro Rafael Loy, consiste em uma ferramenta destinada a detalhar a probabilidade da viabilidade da atracação dos navios. Furlan destaca que, recentemente, a companhia instalou um correntógrafo e um ondógrafo (instrumentos que medem correntes d’água e ondas) em alto mar, próximo às monoboias. Além disso, foi empregado o uso de anemômetros (que mensuram a velocidade e a direção do vento), instalados em terra.

A análise da viabilidade da atracação também leva em conta decisões históricas dos capitães de manobras correlacionado com variáveis disponíveis, tais como previsões meteorológicas. De acordo com o consultor da Transpetro, essa combinação de instrumentos e informações possibilita a abordagem em tempo real do cenário de atracação e melhora a segurança e a eficiência das operações, oferecendo suporte ao Capitão de Manobras. “Tivemos um salto de precisão da própria ferramenta de 77% para 92% com a implantação do correntógrafo e do ondógrafo”, comemora.

Ele reitera que a IA é um mecanismo de suporte à decisão do Capitão de Manobras. O investimento nesta fase do projeto foi da ordem de R$ 1 milhão. A inovação implementada já está sendo estudada para outras aplicações, como operações de embarcação para embarcação e portuárias, para previsibilidade de manutenção de píeres, entre outras possibilidades.

“Isso demonstra não apenas o ganho logístico para o Sul do Brasil, mas também o potencial de escalonamento da ferramenta”, assinala Furlan. A solução foi desenvolvida pelos profissionais da Transpetro e, conforme o consultor, a empresa tem capital intelectual necessário para aprimorar e expandir seu uso em diferentes contextos.