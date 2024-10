Fabricante de geradores quadruplica planta fabril

Ao comemorar cinco anos de atividades e impulsionada pela ampliação do portfólio de produtos, a Gerapro Grupos Geradores migrou para uma nova sede quatro vezes maior em Caxias do Sul, resultado de investimento de R$ 1,5 milhão. A nova linha de montagem, agora instalada na BR-116, próximo ao polo industrial do Bairro Ana Rech, ganhou área total de 3,5 mil metros quadrados.

O futuro da companhia mostra-se promissor, com a expectativa de alcançar R$ 50 milhões de faturamento em 2025, o que representa uma escalada de 43% em relação à receita projetada para este ano. "Estávamos com demanda recorrente e reprimida e faltava espaço no pavilhão. A carteira de pedidos para o ano está garantida", comemora Geovan Rech, que fundou a empresa, em 2019, em sociedade com Lizandro Kozoroski.

Estar preparado para possíveis apagões ou faltas pontuais de energia elétrica tornou-se um investimento vital a empresas de todos os portes, inclusive para projetos residenciais. A escassez de chuvas que abastecem as hidrelétricas e a necessidade eventual de acionamento das termelétricas, além de extremos climáticos, geram pontos de incerteza quanto à sobrecarga da rede e falhas de transmissão de energia. Essa precaução é o que movimenta a Gerapro e sua expertise como montadora de geradores a diesel e agrícolas (alimentados pelo trator), que fornecem a energia em casos de falha na corrente elétrica, minimizando riscos e prejuízos aos negócios.

O setor rural sempre alavancou o desempenho da Gerapro. Agora, a indústria entra em cena liderando as aquisições, uma vez que investir em segurança estrutural é a garantia de menos rombos no caixa. Ao longo das enchentes, a demora no restabelecimento de energia elétrica, dependendo do setor, foi o estopim de prejuízos milionários em várias regiões do estado e em diferentes atividades produtivas.

Lizandro Kozoroski atribui o aumento de pedidos a novos produtos lançados pela empresa, desenvolvidos com foco nas necessidades de indústrias e locadores, que atendem diferentes tipos de eventos e demandas, além da ampliação de mercado em todo o território nacional, com parceiros em áreas estratégicas. Rech acrescenta que o crescimento também resulta da conquista de grandes parceiros, como WEG, Perkins, Volvo Penta, Scania, Yanmar e FPT Industrial, além da gama de motores e peças de reposição importados diretamente. "O mercado sempre existiu, mas investimos pesado em desenvolvimento, parcerias, tecnologias e projetos pensados para o melhor custo-benefício de cada cliente", enfatiza Rech.

Os clientes são pulverizados por inúmeros setores e portes de empresas de todo o país, incluindo grandes conglomerados da Serra do ramo metalmecânico, além de companhias que operam com geradores para locações de eventos culturais e turísticos, especialmente no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. O custo de aquisição de um gerador varia de R$ 5 mil até alguns milhões, caso de grandes usinas, com diversas máquinas, com capacidades distintas e diferentes aplicações.