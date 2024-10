Estaleiro Rio Grande conclui manutenção programada do navio-sonda Norbe VII

Depois de pouco mais de 20 dias docado no Estaleiro Rio Grande, o navio-sonda Norbe VIII deixou o dique seco da Ecovix nesta quarta-feira (2), onde passou por manutenção programada. A embarcação, de propriedade da Foresea e que presta serviços para a Petrobras, recebeu atividades de reparo, limpeza e revisão geral.

Conforme nota da empresa, os trabalhos foram desafiadores em função do prazo e da necessidade de operações complexas de manobra para entrada e saída do navio. Todo o processo, porém, transcorreu com êxito e ano último final de semana."Foi mais um trabalho que atendeu às expectativas, tanto nossas como do cliente. Além disso, conseguimos mobilizar um grande número de trabalhadores em pouco tempo, com cada vez mais mão de obra local", afirma o“Estamos muito satisfeitos com os resultados da manutenção em dique seco, que é sempre uma operação complexa. Houve intenso planejamento e tudo correu como previsto, com êxito, de forma a garantir que a Foresea continue apresentando os melhores índices de eficiência do mercado”, comemora oCom, a Norbe VIII pode operar em lâmina d'água de até 3.048 metros e foi a primeira sonda de perfuração de águas ultra profundas a oferecer no Brasil a solução de perfuração em lâmina abaixo de 500m com posicionamento dinâmico, sem uso de ancoragem. Após a manutenção, a embarcação retornará ao Rio de Janeiro.Este foi opara a Foresea. No ano passado, o navio de perfuração ODN I passou dois meses no estaleiro gaúcho, onde recebeu revisão geral nos sistemas, limpeza do casco, pintura, serviços de tubulação, entre outros reparos. Foi a mais extensa manutenção feita pela empresa até então.O complexo naval em Rio Grande ainda conta dentro da sua estrutura com aque aguarda pelo seu desmantelamento. O serviço estava previsto para ser concluído no final deste ano, mas a presença de óleo e produtos combustíveis em compartimentos da plataforma e a necessidade da sua limpeza implicarão no atraso do trabalho.