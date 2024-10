Fiergs alerta para uso nocivo de jogos de apostas

Os jogos de apostas viraram uma febre no Brasil, com um aumento grande de pessoas fazendo uso das bets. Este aumento do consumo, porém, cuja regulamentação entra em vigor no próximo ano, está trazendo efeitos extremamente nocivos à população com um número crescente de viciados em jogos. A ideia na publicidade das bets de receber dinheiro fácil atrai pessoas de baixa renda, inclusive utilizando recursos do Bolsa Família. “É uma questão muito séria que está comprometendo ainda mais os orçamentos das famílias, além de causar danos psíquicos e emocionais, já que causam vício”, lembra o presidente do Sistema Fiergs, Cláudio Bier.