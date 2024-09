SuperAR inaugura nova sede e projeta expansão nacional

A SuperAR Soluções para Pintura deu importante passo em sua trajetória de expansão ao inaugurar a nova sede no Bairro Cidade Nova, em Caxias do Sul. Com 2 mil metros quadrados, o novo espaço praticamente dobrou a capacidade fabril da companhia, que se especializou em soluções para o setor de pintura, com a fabricação de cabines de pintura e secagem.





Os investimentos da empresa, que desde 2022 já superam R$ 3,2 milhões, são reflexo de uma estratégia de crescimento. Parte desse montante foi destinada à criação da Super Coat Brasil, especializada em pintura e tratamento de superfícies, que funciona em parceria com a SuperAR. Com a expansão, foram gerados 30 empregos diretos, elevando para 70 o quadro atual. A abertura de um centro de distribuição (CD), em São Paulo, reforça reflete o foco estratégico no Sudeste.



Segundo Fabiano dos Reis, um dos sócios da SuperAR, o sucesso nos negócios a nível nacional motivou a reestruturação do planejamento estratégico, que projeta tanto a ampliação do CD em São Paulo quanto o crescimento da sede recém-inaugurada em Caxias. “Nos próximos cinco anos, o objetivo é aumentar a presença no Sudeste e em outras regiões do Brasil. Se o desempenho continuar positivo, existe possibilidade de o CD se transformar em filial”, destaca o empresário. Ainda são sócios Cilnei dos Anjos, Rodrigo Alves e Lucas Bizzotto.



A aposta da SuperAR em crescimento contínuo também inclui o desenvolvimento de novos canais de vendas. Em 2022, reestruturou e ampliou seu e-commerce, que se tornou um departamento independente, com faturamento próprio e atuação em grandes marketplaces. A expansão digital faz parte da estratégia da empresa de alcançar novos mercados e clientes, com foco em consumíveis para os setores industriais.



A busca por novas oportunidades de negócios se estende ao exterior. Os sócios da SuperAR têm viagem marcada para a China neste mês com o objetivo de prospectar fornecedores e clientes. A iniciativa faz parte de um projeto maior, que visa aumentar a produção em até 15% e abrir novas frentes de contratação para sustentar o crescimento projetado da empresa.



Além da fabricação de equipamentos para aspiração e pintura, a empresa desenvolve tecnologias para descontaminação do ar, segmento que ganhou ainda mais relevância após a pandemia. Seus produtos atendem principalmente os setores moveleiro, metalmecânico e automotivo. A SuperAR também desenvolve projetos personalizados para os clientes. Um exemplo é a maior cabine de pintura pressurizada já fabricada no Brasil, com 760m², instalada em uma empresa moveleira de Santa Catarina.



A criação da Super Coat Brasil, em 2022, que tem ainda como sócio Anderson Zardo, marcou uma nova fase para o grupo. A empresa foi idealizada a partir da expertise acumulada pelos sócios ao longo de mais de 15 anos no setor de pintura e tratamento de superfícies. A Super Coat oferece soluções personalizadas de pintura eletrostática (pó) e líquida para uma demanda crescente de mercado. Entre os principais serviços estão as aplicações de pintura em superfícies metálicas, como equipamentos agrícolas e industriais, móveis de aço, linha branca e outros produtos de grande escala.