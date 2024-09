Microsoft vai investir R$ 14,7 bi em chips no País

A Microsoft vai reforçar seus servidores de nuvem no Brasil ao longo dos próximos três anos com investimento de R$ 14,7 bilhões em chips da Nvidia e da AMD, segundo anúncio feito pelo presidente-executivo da empresa, Satya Nadella, nesta quinta-feira, em São Paulo.

O investimento em data centers -os computadores por detrás do que se chama de nuvem- visa a sustentar os serviços de inteligência artificial (IA) que a empresa oferecerá no país também a partir desta quinta-feira. Um dos gargalos no país para o avanço da tecnologia, segundo analistas de tecnologia, é o baixo número de unidades de processamento gráfico (GPUs) e chips de inferência -peças que fornecem o poder computacional necessário para executar modelos de IA com uma performance adequada.

Os novos componentes chegarão à rede de data centers da big tech em São Paulo. A empresa ainda conta com servidores no Rio de Janeiro, não contemplados pelo anúncio. O presidente-executivo da Microsoft fez anúncio semelhante na terça-feira, no México. Lá os investimentos serão de US$ 1,3 bilhão (R$ 7,1 bilhões, na conversão atual). A gigante da tecnologia, até então, priorizava investimentos em data centers no Chile.

A expansão no Brasil, de acordo com nota da empresa, faz parte dos compromissos de sustentabilidade firmados pela "comunidade de data centers".