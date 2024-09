Unimed/RS apresenta novo modelo de associativismo empresarial na Federasul

O novo modelo de governança do Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS foi apresentado pelo presidente da Unimed Federação/RS, Nilson Luiz May, durante a reunião-almoço Tá na Mesa, da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), desta quarta-feira (25).



May foi o palestrante convidado do encontro e, na oportunidade, destacou o atual momento da Unimed Federação/RS, que completa 52 anos de fundação neste ano, mantendo o seu perfil de cooperativa, porém, consolidando-se agora como um conglomerado empresarial. “Nós aprovamos um comitê de governança do Sistema Unimed, cujo estatuto foi aprovado este ano”, citou.



O dirigente explicou que o principal objetivo do comitê é garantir a união das lideranças, promovendo um comando estratégico compartilhado, evitando individualismos e assegurando a perenidade dos negócios. May disse que esse novo modelo representa uma evolução natural da cooperativa, que busca aliar os princípios cooperativistas com a eficiência empresarial.

O Comitê de Governança do Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS reúne, sob a liderança da Unimed Federação/RS, a Unimed Operadora/RS, Unimed Central de Serviços, UniAir, Unicoopmed, Instituto Unimed/RS e RS Empreendimentos S/A (holding).

O Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS abrange as seguintes empresas e instituições: Federação/RS, que é o ente responsável por liderar e representar institucionalmente o Sistema, a Operadora/RS, que tem como missão, fazer a gestão dos planos de saúde federativos, atendendo grandes empresas e a Central de Serviços, Cooperativa de 2º grau que tem como finalidade fomentar o desenvolvimento e gerar economia para as suas 28 sócias (cooperativas do Sistema Unimed-RS), por meio do fornecimento de variados tipos de produtos e serviços para hospitais, clínicas, laboratórios e cooperativas em todo o Brasil.

No braço do Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS também está integrado o UniAir, responsável pelo transporte aeromédico e terrestre, maior empresa de transporte aeromédico e executivo da Região Sul, que atua em todo o território nacional, América do Sul, Central e Caribe. Em 2024, estendeu sua atuação também para os Estados Unidos. Sua frota é composta por seis aeronaves de modelos e marcas consideradas as mais seguras da categoria: quatro aviões King Air turbo hélices pressurizados e dois helicópteros Esquilo AS 350 B2.

A Unimed também conta com o Instituto Unimed/RS, braço social em linha com os princípios de ESG, que promove ações de impacto social, educacional e ambiental. Também capta incentivos fiscais para investir em projetos ligados à cultura. São quase 17 anos de atuação e, recentemente, teve papel de relevo nas enchentes que atingiram o RS, beneficiando milhares de pessoas afetadas.

Outras ações englobam a Unicoopmed, porta de entrada para novos médicos cooperados, que oferece soluções em cooperativismo médico e atendimento de saúde em 67 especialidades. Hoje, são mais de 2.200 cooperados atuando de Norte a Sul do Estado e, neste ano, inaugurou sua sede administrativa em Porto Alegre. Além da Casa da Memória, idealizada originalmente para preservar a história do cooperativismo e da Unimed, e que expandiu seu papel, hoje representando o braço cultural da Unimed. Consolida-se no cenário estadual, promovendo diferentes formas de expressão artística, por meio de uma rica programação de eventos e exposições.

Nilson Luiz May, Presidente do Sistema Cooperativo Empresarial Unimed do Rio Grande do Sul. Evento Tá Na Mesa da Federasul. Tema: O novo cooperativismo empresarial Unimed no RS. TÂNIA MEINERZ/JC

Holding da Unimed lança primeiro investimento imobiliário

O Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS também desenvolveu a RS Empreendimentos, holding criada para fortalecer o posicionamento da cooperativa no mercado, abrindo a possibilidade de parcerias em novos negócios.

Nesse sentido, seu primeiro grande investimento lançado é o Magno Menino Deus, um empreendimento imobiliário de alto padrão, com o conceito de premier sênior living, em parceria com a ABF Developments, e que será o maior da América Latina.

“Trata-se de um produto financeiro com lastro imobiliário, perfeito para quem busca diversificar investimentos”, destacou o presidente da Unimed Federação/RS.

O empreendimento tem aporte de R$ 110 milhões e vai ser construído a partir do mês de novembro na Capital, na avenida Ganzo, nas proximidades do Praia de Belas Shopping. De acordo como May, o empreendimento já é um sucesso, com 172 unidades vendidas, restando no momento apenas 20 para serem comercializadas.

Na oportunidade, May informou ainda que uma nova sede da Federação está sendo construída em Porto Alegre, na rua Santa Terezinha, com previsão de ser inaugurada no final do primeiro semestre de 2025.

Números da cooperativa