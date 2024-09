Coca-Cola Femsa Brasil anuncia investimento de R$ 886 milhões no RS e confirma retomada da unidade POA

O governador Eduardo Leite esteve reunido com a direção da Coca-Cola Femsa Brasil na sede da companhia, em São Paulo, na tarde desta terça-feira (24). No encontro, foi apresentado pela empresa um plano de investimento de R$ 886 milhões no Rio Grande do Sul ao longo dos próximos cinco anos, a maior parte para recuperação de operações afetadas pelas enchentes de maio.

Os trabalhos de recuperação, já em andamento, continuam avançando para retorno gradual das atividades. O centro de distribuição será o primeiro setor a voltar às operações já nas próximas semanas, inicialmente com capacidade parcial. Fortemente atingida, a unidade em Porto Alegre receberápara sua retomada, com previsão de que até o 1º trimestre de 2025 a planta se torne ada empresa no País.Os trabalhos de recuperação, já em andamento, continuam avançando para retorno gradual das atividades. O centro de distribuição será o primeiro setor a voltar às operações já nas próximas semanas, inicialmente com capacidade parcial.

Nas instalações fabris, as atividades também devem reiniciar gradualmente neste ano, com 100% da produção operando plenamente no primeiro semestre de 2025. A reativação da unidade ainda incluirá a compra de novas linhas de produção para retomada nos moldes anteriores ao episódio das enchentes, sendo uma delas dedicada a embalagens retornáveis. Do montante anunciado, outros mais de R$ 200 milhões serão destinados, nos próximos anos, para diversas operações da companhia, como ampliação de linhas de produção e de centros de distribuição espalhados pelo Rio Grande do Sul.



"Esse investimento robusto é mais uma mostra da confiança no movimento de reconstrução do Estado que nosso governo está liderando a partir do Plano Rio Grande. Seguiremos trabalhando para facilitar a atração de investimentos e o ambiente de retomada de negócios para dar impulso à reconstrução. Agradecemos a Coca-Cola Femsa por acreditar na força dos gaúchos para reerguermos um Estado ainda mais forte e resiliente para o futuro", afirmou o governador Eduardo Leite.

O Plano Rio Grande concentra todas as ações de recuperação do Estado e atua em três eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes: ações emergenciais, ações de reconstrução e Rio Grande do Sul do futuro. Até o momento, já foram destinados mais de R$ 2 bilhões do tesouro do Estado para ações com entregas nas mais diversas frentes. A governança estabelecida para o plano também tem agilizado tratativas com a iniciativa privada para oportunidades de cooperação e atração de investimentos como o anunciado pela Coca-Cola Femsa.



No encontro, Leite também reforçou o agradecimento à companhia pelas diversas ações de apoio a funcionários, clientes e comunidades que foram desenvolvidas no Estado no momento mais crítico da calamidade. O governador reforçou a relevância do investimento anunciado e destacou o compromisso da empresa com o Rio Grande do Sul, uma vez que os aportes também irão ajudar a garantir empregos, gerar renda e impulsionar o desenvolvimento econômico. “Desde o início, e agora ainda mais, colocamos nossas equipes à disposição para o suporte necessário à garantia de investimentos no Rio Grande. Renovamos esse compromisso de interlocução, a partir da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para assegurar a concretização célere dessa grande notícia para o Estado”, acrescentou o governador.



“Este é um momento muito significativo para a companhia. Foram meses de união e esforços, voltados ao bem-estar e segurança dos nossos colaboradores e de apoio aos nossos clientes, comunidade e parceiros. Agora, seguimos unidos pelo Rio Grande do Sul com novos projetos e com a retomada total da unidade de Porto Alegre, prevista para o próximo ano. A Coca-Cola Femsa Brasil segue forte em sua parceria com o governo e comprometida em colaborar com o desenvolvimento socioeconômico do Estado”, afirmou o CEO da Coca-Cola Femsa Brasil, Eduardo Pereyra.



Desde o início da grave crise climática, a Coca-Cola Femsa Brasil, fabricante do Sistema Coca-Cola responsável pela região, tem oferecido suporte aos funcionários e às comunidades locais. Um plano de apoio a clientes atingidos também está em vigor e inclui a troca de geladeiras, flexibilização dos prazos de pagamentos, reposição gratuita de produtos e ações em fachadas e materiais dos comércios. Até o momento, cerca de 1.000 estabelecimentos parceiros foram beneficiados.