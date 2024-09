Presidentes da Dell e da Renner ensinam como usar as adversidades a favor dos negócios

Baseada no conceito de antifragilidade, a palestra que reuniu o presidente da Dell Technologies no Brasil, Diego Puerta, e o diretor-Presidente da Lojas Renner S.A, Fabio Faccio, na manhã desta terça-feira (24), apresentou os cases de superação das duas empresas frente a imprevistos. A conferência faz parte das uma das atividades mais de 80 atividades da Semana Caldeira, realizada até a próxima sexta-feira (27), na sede do hub de inovação, em Porto Alegre.

Segundo o conceito criado pelo analista de riscos líbanês-americano Nassim Nicholas Taleb, o oposto da vulnerabilidade não é ser robusto ou resiliente, mas é saber superar as incertezas sem ser destruído por ela. Na linha de pensar das incertezas como algo necessário para criar uma espécie de imunidade a eventos adversos, Faccio contou que a Renner estava em um bom momento quando, em 2019, resolveu investir em novas estratégias para se antecipar às mudanças de mercado. Em seguida, veio a pandemia. Assim, o projeto de reinvenção ocorreu justamente no período de mais baixa rentabilidade da empresa. "A gente falava, 'que bom a gente fazer agora, porque a gente não está precisando e consegue planejar bem, consegue fazer bem feito e tal'. Mas veio a Covid e mostrou que a gente nao só precisava, como ficou atrasado porque a pandemia mudou todos os hábitos de consumo", pontuou o executivo.

Nessa hora, segundo Faccio, a decisão foi de não diminuir o ritmo e buscar na evolução. "A gente estava se transformando no maior ciclo de investimento da história da empresa no nosso momento mais difícil. Na época, fomos muito testados, muito criticados. E agora estamos no ciclo de colheita, porque a gente trabalhou pra isso".

Na sequência, Puerta lembrou que o braço da Dell no Brasil começou a atuar após uma soma de adversidades que, na época, fizeram a companhia perder seu valor de mercado, como o Bug do Milênio, o 11 de setembro, e o inicio do mobile (quando se dizia que os celulares e os tablets iam acabar com os PCs).

"Então, começamos aqui no Brasil com uma operação do zero, com os últimos dos players da nossa indústria entrando, e em menos de 12, 13 anos mais tarde já éramos líderes em todas as categorias que a gente participa. E mesmo em frente a todo o pessimismo, seguimos crescendo, expandindo e nunca deixamos de investir no nosso negócio. Então assim, essa cultura de antifagilidade é muito importante, mas você tem que ter resiliência, você tem que acreditar no teu trabalho, tem que ter uma capacidade de execução muito grande. Mas, principalmente, é necessário um time que acredite e enxergue o valor que a gente pode gerar para os nossos clientes", refletiu o dirigente.

A Semana Caldeira 2024 aborda três questões principais: “Como navegar em tempos incertos?”, “Como atuar em ambientes em transformações permanentes?” e “Como podemos nos beneficiar de tempos caóticos?".