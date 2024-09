Térreo do Caldeira reabre depois de quase cinco meses

O movimento no térreo do Instituto Caldeira, localizado no 4º Distrito, na Zona Norte de Porto Alegre, foi intenso nesta segunda-feira (23), quando o espaço foi reaberto após quase cinco meses fechado devido às cheias que atingiram a capital em maio. O primeiro andar do prédio recebe parte da programação da terceira edição da Semana Caldeira, que reúne diversos painelistas para discutir temas relacionados a nova economia, soluções urbanas, educação, arte e cultura."Hoje é um dos dias mais importantes da nossa história. Estamos emocionados de ver a casa cheia", disse Pedro Valério, diretor executivo do Caldeira, na abertura da palestra do empresário Clovis Tramontina. "Até abril deste ano, estávamos embriagados com tantas conquistas. Ficamos 28 dias inundados e tivemos que adotar uma mentalidade empreendedora para retirar a água do prédio e reconstruir", afirmou ele, destacando que o Instituto tem 511 empresas vinculadas. Durante esse período, Valério relatou que o engajamento da comunidade aumentou. "Ninguém desistiu do projeto", complementou.Marcos Becker, CFO (Chief Financial Officer) da Tag Livros, uma das empresas com escritório no primeiro andar, que foi afetada pela inundação, afirmou que a expectativa para o retorno é alta. "Estamos reorganizando a arquitetura. Hoje é o primeiro dia em que temos acesso ao espaço e estamos pensando o novo layout. A Tag tem uma cultura de trabalho com muita energia entre as pessoas, e o trabalho remoto faz com que isso se perca um pouco. Estamos animados para voltar", disse. Segundo ele, a Tag perdeu itens de valor sentimental, como um livro autografado pelo escritor Luis Fernando Veríssimo.Durante o evento, o Caldeira recebe personalidades importantes, como o medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro, o economista Pérsio Arida, que participou da implementação do Plano Real, e a presidente do Instituto Singularidades, Claudia Costin. Com o tema "Navegando em Tempos Incertos: Ideias e Reflexões sobre o Futuro", a meta é que esta seja a maior Semana Caldeira até hoje – em número de atividades, palestrantes e público. Mais de 10 mil pessoas são esperadas ao longo dos cinco dias de programação, que conta com um time de palestrantes nacionais de peso e reúne mais de 80 atividades, entre palestras e conteúdos organizados em eixos temáticos.De acordo com Felipe Amaral, diretor do Campus Caldeira, a visão do instituto é criar um distrito de inovação a partir desses eixos. "As enchentes são uma oportunidade para reorganizar algumas questões que estavam negligenciadas. Algumas demandas do 4º Distrito só agora estão sendo atendidas", afirmou. O Caldeira ficou totalmente inoperante por 28 dias. Após isso, em 10 dias foram reabertos o segundo e o terceiro andar. No primeiro andar, 11 mil metros quadrados ficaram submersos e precisaram ser restaurados.