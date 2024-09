Dólar amplia queda ante o real com pacote de estímulos na China

O dólar vem ampliando o ritmo de queda na manhã desta terça-feira (24), e oscila em baixa de mais de 1% nos mercados à vista e futuro. O desempenho é atribuído essencialmente à influência externa, com investidores repercutindo o pacote de estímulos econômicos anunciados nesta terça na China.Em resposta, as commodities operam em forte alta, promovendo a apreciação do real."Hoje é só China. O mercado já vinha pedindo esses estímulos e agora vemos uma reação positiva nas commodities e nas moedas pares do real", afirma Ideaki Iha, operador de câmbio da Fair Corretora.Às 10h30, o dólar à vista era cotado a R$ 5,4592, em queda de 1,37%. O dólar futuro para outubro recuava 1,52%, para R$ 5,4600.Entre pares do real, destaque para a queda do dólar ante o peso mexicano (-0,45%), o dólar neozelandês (-0,72%) e o dólar australiano (-0,42%).