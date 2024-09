Congregarh aborda os atuais dilemas do segmento de recursos humanos

Inicialmente programado para ocorrer em maio e adiado por causa das enchentes deste ano, o Congregarh 2024 ocorre a partir desta quarta-feira (25), e segue até sexta (27), no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre. Com o tema “Dilemas Humanos, Escolhas que Transformam”, o evento apresenta uma programação de palestras e painéis com referências nacionais e internacionais. Nesta edição, a feira inclui espaços para entidades e instituições afetadas pela tragédia climática.

“Foi um grande trabalho para conseguirmos reagendar tudo que já estava programado. Teremos 57 palestras em três dias, além de 63 expositores. Entre os principais nomes, teremos dois especialistas europeus: Filip de Fruyt, que falará sobre gerenciamento de talentos, e Gerd Leonhard, especialista em futurismo”, destacou o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional do Rio Grande do Sul (ABRH-RS), Pedro Luiz Fagherazzi.

O ingresso de R$ 50,00 para o EXPOCONGREGARH – feira de negócios que apresenta as novidades do setor de recursos humanos – será revertido às vítimas das cheias. Durante a exposição, haverá palestras na Arena e estantes de serviços com dicas de automação, treinamento e desenvolvimento de carreira, educação corporativa, integradoras de estágio e de menor aprendiz.

Em visita ao diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, Fagherazzi, explicou que a agenda será pautada em quatro eixos principais – Futuros Possíveis, Pluralidade Humana, Coragem para Liderar e Escolhas que transformam. O congresso segue com inscrições abertas pelo link www.abrhrs.org.br/congregarh/.