UniRitter realiza Feira de Empregos, Estágios e Empreendedorismo na segunda-feira

A UniRitter realiza na próxima segunda-feira (29/4), das 10h às 12h30 e das 18h às 21h, no campus Zona Sul (Rua Orfanotrófio, 555, saguão do prédio A), a Feira de Empregos, Estágios e Empreendedorismo da instituição. Aberto ao público, o evento tem presença confirmada dos parceiros SINE-RS, CIEEE-RS, ABRH-RS, Infojobs, CEEE Equatorial,, Integrar, MRV, KPMG Auditoria, ITD Estágios, TMSA e ONG Somos.

• LEIA TAMBÉM: Casas Bahia entra com pedido de recuperação extrajudicial para dívida de R$ 4,1 bi



Serão ofertadas mais de mil vagas, divididas em estágios e efetivas, de diversas áreas profissionais. Além dos parceiros que apresentarão as oportunidades, também haverá participação de empreendedores. Seis negócios locais estarão com estandes para expor seus serviços e produtos. Entre os itens, estarão cosméticos, perfumes, crochês, confecções, semijoias e alimentos caseiros.



“Com a Feira de Empregos, Estágios e Empreendedorismo, mobilizamos as forças de comunidade acadêmica, órgãos públicos e entidades privadas em prol de toda a população. As parcerias irão auxiliar quem está buscando oportunidades no mercado de trabalho em vista de mudar de emprego, conquistar a primeira efetivação, encontrar o estágio ideal na profissão escolhida ou recolocar-se profissionalmente. A UniRitter abre suas portas para todos nesse evento especial”, salienta a diretora-geral do Centro Universitário, Rachel Ballardin.



A programação conta, ainda, com palestras e oficinas que abordarão, por exemplo, preparação para entrevista de emprego, processos seletivos digitais, compliance antidiscriminatório e o uso das tecnologias no mundo corporativo. Serão ofertadas mais de mil vagas, divididas em estágios e efetivas, de diversas áreas profissionais. Além dos parceiros que apresentarão as oportunidades, também haverá participação de empreendedores. Seis negócios locais estarão com estandes para expor seus serviços e produtos.“Com a Feira de Empregos, Estágios e Empreendedorismo, mobilizamos as forças de comunidade acadêmica, órgãos públicos e entidades privadas em prol de toda a população. As parcerias irão auxiliar quem está buscando oportunidades no mercado de trabalho em vista de mudar de emprego, conquistar a primeira efetivação, encontrar o estágio ideal na profissão escolhida ou recolocar-se profissionalmente. A UniRitter abre suas portas para todos nesse evento especial”, salienta a diretora-geral do Centro Universitário, Rachel Ballardin.A programação conta, ainda, comque abordarão, por exemplo, preparação para entrevista de emprego, processos seletivos digitais, compliance antidiscriminatório e o uso das tecnologias no mundo corporativo.



Programação





9h - Palestra Além de meras tecnologias: entendendo o mundo inteligente, ministrada por Carlai de Oliveira Netto, doutorando em Administração na área de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade no Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGA/UFRGS);



10h30 - Palestra Compliance antidiscriminatório, ministrada por Luana Pereira da Costa, Advogada líder do Núcleo Antidiscriminatório do PMR Advocacia;



19h - Palestra Como se destacar em processos seletivos digitais, ministrada por Beatriz Antunes, supervisora de Comunicação no Infojobs;



20h - Empregabilidade da População LGBTQIAPN+, ministrada por representante da ONG Somos;



20h - Oficina Como se preparar para uma entrevista de emprego, ministrada por Leticia Laureano dos Santos, professora dos cursos de Gestão e Negócios da UniRitter.



Serviço





O quê: Feira de Empregos, Estágios e Empreendedorismo.



Quando: segunda-feira, 29 de abril.



Onde: UniRitter campus Zona Sul (R. Orfanotrófio, 555, prédio A).



Horário: das 10h às 12h30 e das 18h às 21h.