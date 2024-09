Parceria da Begreen com japoneses e governo gaúcho impulsiona projetos de amônia verde

Uma receita para um empreendimento sair do papel é contar com sócios relevantes e auxílio do governo local. Dentro desse conceito, a empresa Begreen está seguindo o roteiro correto para ir adiante com a implementação de três unidades de produção de amônia verde (insumo da cadeia dos fertilizantes agrícolas originado do hidrogênio obtido a partir de fontes renováveis de energia, como a eólica, a solar e a hídrica). As plantas ficarão situadas nos municípios gaúchos de Passo Fundo, Tio Hugo e Condor (ainda há estudos sobre uma unidade em Vacaria).

assinou um Memorando de Entendimento governo do Rio Grande do Sul para apoiar os empreendimentos, assim como está avançando nos detalhamentos da parceria que tem com a Oriental Consultants Global do Brasil (OCG do Brasil), cuja controladora é a japonesa Oriental Consultants Global (OC Global). Conforme o diretor de operações da Begreen, Luiz Paulo Hauth, o memorando concede mais garantias jurídicas à iniciativa. “Principalmente, para quem é estrangeiro poder vir investir no Brasil”, frisa o dirigente. Ele acrescenta que, além da política e do interesse do governo do Estado quanto ao setor do hidrogênio verde, o País aprovou um plano nacional sobre esse assunto. Recentemente, a companhiacom opara apoiar os empreendimentos, assim como está avançando nos detalhamentos da parceria que tem com a, cuja controladora é a. Conforme o, o memorando concede mais garantias jurídicas à iniciativa. “Principalmente, para quem é estrangeiro poder vir investir no Brasil”, frisa o dirigente. Ele acrescenta que, além da política e do interesse do governo do Estado quanto ao setor do hidrogênio verde, o País aprovou um plano nacional sobre esse assunto.

O memorando prevê, entre outras ações, “viabilizar cooperação e sinergias entre as partes com vistas a identificar eventuais entraves, regulatórios e fiscais, e oportunidades para o desenvolvimento do projeto”. Quanto à sociedade com a OCG do Brasil, Hauth argumenta que a estratégia possibilitará que outras plantas similares às já anunciadas sejam erguidas pela Begreen no País, tanto no Rio Grande do Sul como em outros estados.

A capacidade de produção das três unidades gaúchas, somadas, será de 8 mil toneladas de amônia verde ao ano, sendo quatro mil toneladas em Tio Hugo e mais duas mil toneladas em Passo Fundo e outras duas mil toneladas em Condor. A ideia é fornecer o insumo para clientes do agronegócio nacional. Os três complexos devem totalizar um investimento de aproximadamente R$ 150 milhões.

Hauth estima que seja possível conseguir as licenças ambientais prévias das plantas de Passo Fundo e Tio Hugo ainda neste ano e para 2025 a de Condor. O dirigente ressalta que, a partir da obtenção do licenciamento, é possível iniciar as obras de implantação dos empreendimentos. Cerca de 120 empregos diretos deverão ser gerados no período de construção das três fábricas e em torno de outros 30 serão demandados para a manutenção.

No momento, a previsão de entrada em operação das duas primeiras plantas, em Passo Fundo e Tio Hugo, é para o primeiro semestre de 2027. Na segunda metade daquele ano deve começar as atividades da unidade em Condor. Hauth detalha que a Begreen funcionará como uma holding e cada planta de amônia verde no Interior gaúcho constituirá uma Sociedade de Propósito Específico (SPE). “Então, eles (os japoneses) serão sócios nas SPEs e vão aportar capital”, explica o dirigente.

O montante que será aportado pelos sócios estrangeiros ainda não foi definido. Nesta quinta-feira (19) representantes do grupo japonês estiveram no Rio Grande do Sul acompanhando como as iniciativas estão sendo desenvolvidas para prosseguir com os projetos. Hauth comenta que a OC Global tem interesse em investir no agronegócio brasileiro, no segmento de fertilizantes e trabalhar com a recuperação de áreas degradadas. Ele acrescenta ainda que a OC Global é especializada em engenharia de grandes projetos como aeroportos, estações de trens e outras obras, podendo auxiliar na organização da infraestrutura das unidades que serão instaladas no Rio Grande do Sul.

