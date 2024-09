Rio Grande do Sul assina memorando para produção de hidrogênio verde

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), assinou um Memorando de Entendimento com a BeGreen Bioenergia e Fertilizantes Sustentáveis. O acordo, divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE-RS) na última quarta-feira (11), marca o início de uma parceria para a construção de três fábricas que irão produzir hidrogênio verde (H2V) e amônia (NH3).

O projeto poderá aumentar a autonomia do Estado na produção de fertilizantes, reduzindo a importação de insumos agrícolas. Ele integra ainda uma estratégia mais ampla dos Projetos Estruturantes do Plano Rio Grande, que visa desenvolver a cadeia produtiva de H2V, impulsionando a inovação, promovendo a economia de baixo carbono e atraindo investimentos, como explica a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

O investimento total previsto para as fábricas é de aproximadamente R$ 150 milhões, e a capacidade de produção será de 8 mil toneladas anuais de amônia. As fábricas serão instaladas em Passo Fundo, Tio Hugo e Condor. As duas primeiras estão em fase de licenciamento ambiental, ao passo que a terceira está em processo de regularização imobiliária.

Com a expectativa de gerar aproximadamente 120 empregos diretos durante a construção das fábricas e cerca de 30 empregos permanentes para manutenção, as primeiras fábricas começarão a operar até 2027.

O diretor de operações da BeGreen, Luiz Paulo Hauth, destacou que os projetos estão alinhados com a rápida expansão global do hidrogênio de baixo carbono. Ele mencionou os dados da Agência Internacional de Energia (IEA), prevendo que a capacidade de hidrogênio verde alcançará 420 GW até 2030, representando um aumento significativo em relação aos atuais 2 GW.