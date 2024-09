Fed corta taxa de juros dos EUA em 50 pontos-base, para faixa de 4,75% a 5,00% ao ano

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortou a taxa dos Fed Funds, como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos, em 50 pontos-base, para a faixa entre 4,75% a 5% ao ano, na primeira queda desde 2020. A decisão foi anunciada no período da tarde desta quarta-feira (18).

A decisão de reduzir os juros em 0,50 ponto porcentual não foi unânime, pois a dirigente Michelle Bowman votou por um corte de 0,25 ponto porcentual nesta reunião.

O banco central estadunidense também revisou para baixo as projeções de inflação pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) em 2024 e 2025, em comparação com o indicado em junho. Para 2026 e longo prazo, as projeções ficaram estáveis. A estimativa para 2024 caiu de 2,6% para 2,3%. Para 2025, a mediana caiu de 2,3% para 2,1%. A mediana de 2026 e de longo prazo se mantiveram estáveis em 2%. A mediana das projeções para o núcleo do PCE, que exclui itens voláteis, como alimentos e energia, também caiu em 2024 e 2025. Para este ano, a projeção passou de 2,8% para 2,6%. A mediana de previsão para 2025 saiu de 2,3% para 2,2%. Para 2026, a projeção ficou estável, em 2%. Não há projeções para o núcleo do PCE no longo prazo.

Em comunicado, os dirigentes do Fed ressaltaram que "estão fortemente comprometidos em apoiar o máximo emprego e retornar a inflação para seu objetivo de 2%". Com isso, o Fomc alterou a redação do trecho que trata da inflação, destacando progressos nessa seara.

No comunicado anterior, de 31 de julho, o grupo dizia que "a inflação diminuiu no ano passado, mas continua um pouco elevada. Nos últimos meses, houve algum progresso adicional em direção à meta de inflação de 2% do Comitê". Desta vez, substituiu o trecho por "a inflação fez mais progressos em direção ao objetivo de 2% do Comitê, mas continua um tanto elevada".

No texto anterior, os dirigentes do Fed também consideravam que o Comitê "julga que os riscos para atingir suas metas de emprego e inflação continuam a se mover para um melhor equilíbrio". Agora, avaliaram que o "Comitê ganhou maior confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção a 2%, e julga que os riscos para atingir suas metas de emprego e inflação estão aproximadamente em equilíbrio".

O Fed também cortou as taxas sobre o compulsório bancário e de desconto em 50 pontos-base, de 5,4% para 4,9% e de 5,5% para 5%, respectivamente. Ambas as decisões foram unânimes, e a vigência começa em 19 de setembro.