Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com expectativa por corte de juros do Fed

As bolsas da Ásia encerraram o pregão sem direção única hoje, na volta de feriado que deixou os negócios da China continental fechados nos últimos dias. Investidores se posicionam para a decisão do Federal Reserve (Fed), que deve entregar o primeiro corte de juros desde o começo da pandemia de covid-19.



Operadores vêm reforçando as apostas em uma redução de 50 pontos-base na taxa básica americana, mas o Societe Generale avalia que os dados recentes de inflação pedem uma postura mais comedida. Por isso, o banco acredita que os mercados acionários estão "expostos" a um eventual ajuste de 25 pontos-base, que poderia ter repercussões negativas nas mesas de operações.



Neste ambiente incerto, o índice Xangai Composto fechou em alta de 0,49%, a 2.717,28 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,17%, a 1.473,73 pontos. Não houve negócios em Hong Kong e Seul, por conta do festival de outono.



No Japão, o Nikkei subiu 0,49% em Tóquio, a 36.380,17 pontos. Em destaque, Hino Motors avançou 3,94%, Mazda Motor ganhou 3,62% e Disco Corp se elevou 3,32%.



Em Taiwan, o índice Taiex recuou 0,78%, a 21.678,84 pontos. Na Oceania, o S&P/ASX 200 computou ganho marginal de 0,01% em Sydney, a 8.142,10 pontos.