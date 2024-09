ApexBrasil destina R$ 10 milhões a empresas e cooperativas gaúchas

As empresas e cooperativas com matriz ou filial no Estado poderão ter acesso ao projeto Bolsa Exportação - Edição Rio Grande do Sul, realizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Com o objetivo de minimizar os impactos econômicos causados pelas enchentes aos negócios gaúchos, a agência vai destinar R$ 10 milhões em reembolsos, limitados a R$ 20 mil por empreendimento. Ao todo, serão 500 empresas ou cooperativas beneficiadas.

Para apresentar o projeto às instituições gaúchas, a ApexBrasil realiza reunião técnica na quinta-feira, dia 26, na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs, às 9h. As inscrições para a reunião já estão abertas e devem ser realizadas até o dia 25, no site da Agência. "É muito importante que os representantes desses negócios compareçam ao encontro na Fiergs para entender a dimensão do projeto e ver se a proposta da empresa ou cooperativa pode ser financiada pelo projeto", comenta Henrique Pires, secretário-executivo do Escritório de Representação do Rio Grande do Sul em Brasília.

Os reembolsos ofertados pelo programa atendem gastos dentro do período de 4 de maio a 31 de dezembro deste ano. Para obter o apoio financeiro, os empresários deverão responder ao formulário disponível no site da Agência, com assinatura de um representante legal e documentos que comprovem as despesas, com limite de um pedido por empresa. Divididos em duas categorias, os reembolsos atendem gastos com viagens para eventos de negócios, como passagens aéreas, vistos e hospedagens, além de custos associados, como envio de amostras, montagem de estandes e serviços de matchmaking, diretamente relacionados a projetos realizados pela ApexBrasil.

As inscrições para o projeto Bolsa Exportação do Rio Grande do Sul iniciaram ontem e seguem até o final do ano. Conforme o regulamento, o prazo médio para o reembolso é de 45 dias, a partir da apresentação e validação dos documentos. Empresas ou cooperativas que realizarem a inscrição após os 500 contemplados ficarão em uma lista de espera e terão sua convocação condicionada a sobra de recursos orçamentários.

Criada para contribuir com a geração de emprego e renda nas regiões afetadas, além de impulsionar as empresas gaúchas exportadoras, a bolsa atenderá empresas inscritas pelo formulário que não apresentem qualquer pendência prévia junto à Agência, à Administração Pública e ao Sistema S. "A iniciativa está dentro de um conjunto de ações que visa alavancar a economia de muitos municípios que foram afetados em diversas áreas. O projeto da ApexBrasil é fundamental, porque é um apoio financeiro que vai especificamente para as empresas exportadoras", analisa Pires. Para o secretário-executivo, a medida também serve de estímulo, principalmente para os pequenos negócios, que mais sofreram com as enchentes: "é uma oportunidade para essas empresas que enfrentam uma série de dificuldades para se reerguer, e esse recurso pode auxiliar nesse processo".