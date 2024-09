Alimentos e passagem aérea desaceleram inflação ao consumidor no IGP-10 de setembro. diz FGV

Os recuos nos preços do tomate (-18,50%), batata-inglesa (-15,56%), cebola (-24,23%), perfume (-3,09%) e passagem aérea (-1,29%) lideraram o ranking de alívios sobre a inflação ao consumidor medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de setembro, informou nesta terça-feira (17), a Fundação Getulio Vargas (FGV). Quatro dos oito grupos de despesas pesquisados registraram deflação no mês.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) desacelerou de uma elevação de 0,33% em agosto para uma alta de 0,02% em setembro.



Em relação ao mês anterior, seis das oito classes de despesa registraram taxas de variação mais baixas em setembro: Transportes (de 1,52% em agosto para 0,13% em setembro), Educação, Leitura e Recreação (de 1,88% para -0,10%), Despesas Diversas (de 1,34% para 0,66%), Habitação (de 0,31% para 0,23%), Comunicação (de 0,30% para -0,11%) e Vestuário (de -0,18% para -0,23%). As principais contribuições partiram dos itens: gasolina (de 4,56% para 0,24%), passagem aérea (de 11,21% para -1,29%), serviços bancários (de 2,16% para 0,62%), gás de bujão (de 1,50% para 0,73%), mensalidade para internet (de 1,83% para 0,00%) e serviços do vestuário (de 2,29% para 0,49%).



Na direção oposta, as taxas foram mais elevadas nos grupos Alimentação (de -1,32% para -0,43%) e Saúde e Cuidados Pessoais (de -0,01% para 0,18%). As maiores influências partiram dos itens: frutas (de -2,08% para 6,79%) e artigos de higiene e cuidado pessoal (de -1,02% para -0,30%).