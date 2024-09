Caixa antecipa pagamentos do Bolsa Família para municípios gaúchos

A Caixa e o Governo Federal irão realizar o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de setembro de 2024 no primeiro dia do calendário para todos os beneficiários do Rio Grande do Sul. Os beneficiários terão o pagamento antecipado para esta terça-feira (17), independentemente do final do NIS.

LEIA TAMBÉM: Economistas preveem retomada da alta dos juros em reunião do Copom nesta semana

Famílias que recebem o benefício na conta Caixa Tem, poderão movimentar os valores direto pelo aplicativo, sem necessidade de ir até uma agência. Com o cartão do programa, é possível receber o benefício nas unidades lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui e terminais de autoatendimento.



Caso o beneficiário não possua o cartão, os valores podem ser sacados nas agências da Caixa, com a apresentação de documento de identificação com foto.



Mais informações sobre o pagamento do Bolsa Família podem ser consultadas no site do banco.