Unimed Serra Gaúcha é o novo nome de cooperativa médica

Há 52 anos no mercado de saúde, a Unimed Nordeste-RS passa a ser conhecida como Unimed Serra Gaúcha, em um movimento alinhado à estratégia de fortalecer o vínculo com os 17 municípios que compõem a sua área de abrangência.

A apresentação oficial da nova marca e dos objetivos futuros ocorrerá na noite desta quinta-feira (12), em evento para convidados, na Vinícola Argenta, em Flores da Cunha. "A troca de marca passa, principalmente, pela identificação das pessoas com a região. O nome não traz somente a clareza da abrangência, mas carrega todo o significado que a Serra Gaúcha tem. Essa aproximação trará cada vez mais benefícios para a comunidade", projeta o presidente André Leite.

Com 58% do market share do mercado em planos de saúde da região, a Unimed Serra Gaúcha se consolidou entre as maiores empresas em faturamento de Caxias do Sul, que abriga sua sede. Com receita anual superior a R$ 1,8 bilhão, com crescimento de 14,2% em 2023 e de 13% até agosto deste ano, a companhia contribui para a economia regional com 1,3 mil médicos cooperados, mais de 2,8 mil funcionários e milhares de empregos indiretos.

Desde o ano passado, até agora, a Unimed Serra Gaúcha investiu cerca de R$ 25 milhões em melhorias, ampliou em quase 10% a base de beneficiários e em 8,3% o número de médicos associados. Com uma carteira de clientes que inclui mais de 11 mil empresas, a cooperativa médica é responsável pelo cuidado de 460 mil vidas da região. Em número de beneficiários, é a segunda maior singular fora das capitais brasileiras e a 13ª no ranking do sistema Unimed.

Nesses últimos anos, as ações e projetos da Unimed Serra Gaúcha já apresentavam indícios da nova fase. A abertura da holding Unipart Serra Gaúcha, em 2023, possibilitou a expansão da marca para investir em novos negócios. Foram criados serviços especializados inéditos, como o novo centro de onco-Hematologia e, recentemente, a Casa Semente, que oferece atendimento individualizado para crianças com transtorno do espectro autista (TEA). Em março deste ano, foi pioneira na região ao implementar o centro de cirurgia robótica, com o robô Da Vinci. Em seis meses, 77 procedimentos foram realizados com a tecnologia.

A cooperativa investiu na implantação de uma central de monitoramento digital para supervisionar todas as ações do Complexo Hospitalar Unimed em tempo real. A proteção dos dados pessoais dos beneficiários e dos colaboradores também vem recebendo investimentos robustos em cibersecurity, para reforçar a segurança da rede.

Para os próximos 12 meses estão programados investimentos na casa dos R$ 80 milhões, tanto na área de inovação, quanto na modernização e ampliação dos serviços prestados. Segundo o vice-presidente Lisandro Pavan, até outubro, uma unidade da Unimed, que inclui atendimento ao cliente e uma cabine de telemedicina inédita na região, será implementada em um shopping de Caxias do Sul.

Outra iniciativa é o projeto de um hospital de baixa e média complexidade em Farroupilha, um novo escritório em São Marcos e a abertura de mais duas unidades para atendimento especializado TEA, que abrirão as portas, até o fim do ano, em Caxias e Farroupilha. O complexo hospitalar ofertará novos serviços e mais leitos a partir de 2025. Com parte da estratégia de expansão dos negócios, até o final do ano estarão em funcionamento uma corretora de seguros e um sistema de estacionamento rotativo.

A Unimed Serra Gaúcha ainda atua nas comunidades em que está inserida, com iniciativas focadas em cultura, saúde, esportes, qualidade de vida e sustentabilidade. Uma das ações é o projeto "Viver Melhor", que há 28 anos beneficia idosos e pessoas com deficiência em vulnerabilidade social, com acesso gratuito a atendimento médico especializado. Só em 2023, a iniciativa contemplou 1.367 pacientes vinculados a 17 instituições parceiras, com o apoio voluntário de médicos cooperados, responsáveis por 2.487 consultas e encaminhamento para 7.392 exames.

Para estimular o turismo e fomentar a retomada econômica, a cooperativa médica lançará, a partir de outubro, a websérie "A Serra é o Nosso Lugar", que passará por cidades de sua atuação. Outra novidade são os episódios do Unicast Serra Gaúcha, podcast com lideranças da região para falar sobre saúde, economia, turismo, inovação e cultura. Também estão programados para o ano festivais culturais em Flores da Cunha e Farroupilha.