Caxias do Sul chega a 40% dos pontos de luz com LED

Essas 21 mil luminárias representam mais de 40% de todo o parque de iluminação de Caxias, que possui cerca de 50,4 mil pontos. O Consórcio Luz de Caxias do Sul alcançou a marca de 21 mil pontos de iluminação modernizados com luminárias LED na cidade. Antes da PPP da Iluminação , a Prefeitura já havia modernizado pouco mais de 3 mil pontos.de Caxias, que possui cerca de 50,4 mil pontos.

Atualmente, a concessionária conta com 17 equipes trabalhando dia e noite, com foco voltado também para a demanda reprimida, que vem baixando todo dia. No dia 1º de agosto eram 4,5 mil chamados em aberto, número que caiu para 2,4 mil. Com o aumento das equipes, a expectativa é que o número de lâmpadas queimadas seja zerado até o fim de setembro, se as condições climáticas permitirem o trabalho contínuo.

O consórcio possui quatro canais próprios de atendimento à população. Os protocolos podem ser abertos pelo telefone 0800 000 4062, pelo aplicativo para celular "Luz de Caxias do Sul", pelo site ou por atendimento presencial na empresa, localizada na BR-116, nº 16.585, bairro De Lazzer. Ainda nesse ano, a concessionária vai instalar iluminação de destaque em quatro pontos da cidade: Centro Administrativo, Monumento ao Imigrante, Casa de Pedra e Centro de Cultura Ordovás.